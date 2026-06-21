Gustavo Petro dice que no volverá a ser candidato y lanza frase polémica: “no quiere ser un ‘viejo cansón’”

El presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de la conversación política del país, y esta vez no precisamente por una propuesta de gobierno, una nueva controversia con sus opositores o algún choque con otros sectores del poder, sino por una frase que ya empezó a moverse con fuerza en medio del ambiente electoral que vive Colombia.

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De acuerdo con una publicación de La FM, Petro aseguró que no volverá a ser candidato en ninguna elección y, además, lanzó una frase que no pasó desapercibida: espera no convertirse en un “viejo cansón” para los colombianos cuando termine su paso por la Casa de Nariño.

La declaración llega en un momento más que sensible, teniendo en cuenta que el país atraviesa la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, una jornada marcada por la polarización, las discusiones sobre el futuro del petrismo y la pregunta sobre qué tanto peso tendrá Petro en la política nacional después de entregar el poder. Según El País, la segunda vuelta se desarrolla en un escenario de fuerte división política entre dos proyectos completamente opuestos.

Petro vuelve a hablar de su futuro político

Lo que dijo Petro no aparece de la nada. En las últimas semanas, el mandatario ya había dejado varias pistas sobre el papel que quiere asumir una vez termine su periodo presidencial.

En una entrevista citada por Semana, Petro respondió que no quería “meterme como un viejo cansón en la política colombiana todos los días”, al hablar sobre qué tipo de expresidente sería. En esa misma conversación también afirmó que su paso por el poder no lo habilitaba para sentirse como un “líder eterno”.

La frase, por supuesto, no es menor. En Colombia, donde los expresidentes suelen seguir jugando un papel clave en elecciones, debates públicos, partidos y alianzas, cualquier referencia de Petro sobre su futuro político termina convertida en noticia. Lo que faltaba en plena jornada electoral era que el mandatario saliera a ponerle un punto, al menos en el discurso, a la posibilidad de volver a aparecer en una tarjeta electoral.

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Infobae también registró que Petro habló recientemente sobre lo que haría después de salir de la Casa de Nariño. Según ese medio, el presidente dijo que se dedicaría a escribir libros y a reflexionar sobre economía, descartando intervenir activamente todos los días en la política nacional.

La frase del “viejo cansón” ya venía sonando

Aunque ahora vuelve a tomar fuerza por la publicación de La FM, la expresión del “viejo cansón” ya había generado ruido días atrás. El Colombiano recogió una entrevista en la que Petro dijo que si Iván Cepeda llegaba a la Presidencia, “seguramente no me vuelva un viejo cansón”, una frase con la que dejó ver que su nivel de intervención futura también podría depender del rumbo político que tome el país.

Contra todo pronóstico, Petro intenta mostrar una versión de sí mismo más alejada de la idea de permanencia indefinida en la política electoral. Sin embargo, eso no significa que el debate esté cerrado, porque su figura sigue siendo determinante para el petrismo y para sus contradictores.

De hecho, La FM ha señalado que la participación más visible de Petro en la campaña de Iván Cepeda abrió una discusión sobre el impacto que podría tener el mandatario en las semanas previas a la segunda vuelta.

El debate no es solo si será candidato

La discusión de fondo ya no parece estar únicamente en si Petro volverá o no a ser candidato, sino en qué tan activo será como expresidente. En Colombia, ese rol no suele ser decorativo. Algunos expresidentes han mantenido influencia directa en partidos, candidatos, debates nacionales y decisiones estratégicas de sus sectores políticos.

Por eso, aunque Petro diga que no quiere convertirse en un “viejo cansón”, sus palabras llegan acompañadas de una pregunta inevitable: ¿realmente se apartará de la pelea política diaria o seguirá siendo una voz central de la izquierda colombiana?

El País ha planteado precisamente ese contraste: Petro se prepara para dejar la Presidencia, pero su influencia política y el futuro de su proyecto siguen siendo parte de la conversación nacional.

Preocupante para unos, tranquilizador para otros, lo cierto es que la frase deja un mensaje político claro en medio del cierre de su gobierno: Petro quiere insistir en que no busca aparecer nuevamente como candidato, mientras el país sigue mirando con lupa cada movimiento suyo en una elección que puede marcar el futuro inmediato de su proyecto político.

Por ahora, el mandatario dice que no volverá a aspirar y que tampoco quiere convertirse en esa figura incómoda que no suelta el micrófono después de dejar el poder. Pero, como suele pasar en la política colombiana, una cosa es bajarse de la tarjeta electoral y otra muy distinta es desaparecer del partido.