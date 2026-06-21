Lancha con material electoral se incendió en Bolívar horas antes de las votaciones: estaba contratada por la Registraduría

Este domingo 21 de junio, horas antes de que iniciara la jornada electoral, una lancha contratada por la Registraduría para transportar material electoral en el departamento de Bolívar se incendió antes de llegar a su destino. La embarcación estaba en San Jacinto del Cauca y se dirigía a tres puestos de votación en La Raya, Galindo y Caimital, pero sufrió una falla técnica, según explicó el comandante de la Armada Nacional, almirante Juan Ricardo Rozo, en Caracol Radio.

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“Momento en que la embarcación iba a zarpar del muelle fluvial, se presentó una falla técnica, una chispa y se genera una conflagración a bordo de la embarcación”, explicó Rozo, y detalló que hubo personas lesionadas y material destruido por el fuego.

“Los tripulantes o los pasajeros que van a lancha son recuperados rápidamente. El motorista de la embarcación sufrió unas leves quemaduras, está fuera de peligro y, específicamente, sobre el material electoral de los tres puestos fue rescatado sin novedad el material de La Raya y de Galindo. El de Caimital sufrió incineramiento por la conflagración generada a bordo”, señaló.

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La situación pudo ser controlada poco después y se consiguió finalizar el transporte del material para dar inicio a la jornada de votación en La Raya y Galindo; sin embargo, en Caimital inició la jornada más tarde de lo programado.

“Se coordinó con otra embarcación de transporte fluvial particular para que se llevara el material recuperado de los puestos de La Raya y Galindo ya están en el sitio y se inició la votación sin novedad. Para el tema de la votación del material electoral del puesto de votación de Caimital, la Registraduría a nivel central está haciendo la impresión nueva del material electoral para ser transportado y se estima que sobre mediodía estará llegando el material electoral a este puesto", indicó el comandante de la Armada.