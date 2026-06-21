Miguel Polo Polo celebró con gritos y fiesta el virtual triunfo de Abelardo de la Espriella en la presidencia

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Miguel Polo Polo volvió a aparecer en la conversación política tras conocerse el resultado de la segunda vuelta presidencial de 2026, en la que Abelardo de la Espriella se impuso y quedó perfilado como el nuevo presidente de Colombia, según el seguimiento oficial de resultados electorales.

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La reacción del excongresista no pasó desapercibida, sobre todo por el respaldo que mantuvo durante toda la campaña a favor del hoy presidente electo. Desde meses atrás, Polo Polo venía acompañando públicamente la candidatura de De la Espriella, con mensajes en redes y apariciones junto al entonces aspirante.

Ese apoyo quedó registrado en distintos momentos de la campaña. En septiembre de 2025 anunció su respaldo político a la candidatura de Abelardo de la Espriella. Meses después, en marzo de 2026, luego de no lograr la reelección al Congreso, reiteró que seguiría enfocado en apoyar al candidato presidencial. Y en mayo volvió a mostrarse junto a él, insistiendo en que podía ganar la elección.

La cercanía política entre ambos terminó por consolidarse en la segunda vuelta, cuando Polo Polo se mantuvo como uno de los aliados más visibles del hoy presidente electo en redes y en el debate público.

El apoyo de Miguel Polo Polo a Abelardo de la Espriella venía de atrás

El respaldo de Polo Polo a De la Espriella no fue una postura de último minuto. En 2025 ya había oficializado su adhesión a la candidatura y, durante 2026, sostuvo ese apoyo incluso después de perder su intento de reelección al Congreso.

De hecho, en medio de la campaña presidencial, también publicó el sentido de su voto en la segunda vuelta, dejando claro que su apuesta política estaba alineada con De la Espriella.

La Registraduría mantiene habilitada la consulta oficial de resultados de las elecciones presidenciales de 2026, con seguimiento en tiempo real de la segunda vuelta. Con base en ese tablero oficial y en reportes de medios nacionales, la victoria de Abelardo de la Espriella marcó el cierre de una campaña altamente polarizada frente a Iván Cepeda.

Más allá de la reacción puntual de Miguel Polo Polo, su nombre volvió a tomar fuerza porque fue uno de los dirigentes más identificados con la candidatura del nuevo presidente. Aunque ya no continuará en el Congreso tras perder su apuesta por la reelección, su cercanía con el proyecto político de De la Espriella lo mantiene dentro del radar de la conversación pública.