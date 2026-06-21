“Lo que esta en juego es la humanidad” Natalia Reyes sobre la jornada electoral del 21 de junio en Colombia

Colombia vive hoy una de las jornadas electorales más determinantes de los últimos tiempos, donde millones de ciudadanos acuden a las urnas en un ambiente cargado de posturas radicalizadas y debates intensos sobre el porvenir de la nación. En este crucial domingo, la influencia de las figuras del mundo digital y el entretenimiento ha cobrado una relevancia sin precedentes.

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Actores, creadores de contenido y líderes de opinión han tomado sus redes sociales no solo para invitar al voto, sino para recordarle al país la inmensa responsabilidad histórica que reposa sobre cada tarjetón. En este panorama, la reconocida actriz de alcance internacional Natalia Reyes volvió a demostrar por qué es una de las voces artísticas más comprometidas y activas frente a la realidad social de Colombia.

A través de un impactante video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de Terminator envió un contundente y reflexivo mensaje que elevó la discusión política más allá de los partidos y las ideologías tradicionales. Fiel a su coherencia y a su historial de alzar la voz en los momentos más críticos del país, Reyes no dudó en utilizar su vitrina digital para sacudir la conciencia de sus seguidores en plena jornada electoral.

Con un tono directo y visiblemente conmovido, la bogotana resumió la importancia de las elecciones con una frase categórica que rápidamente encendió las interacciones: “Lo que está en riesgo es la humanidad”. Para la actriz, el voto de este 21 de junio en Colombia no debe limitarse a una simple elección de nombres propios o de promesas gubernamentales a corto plazo.

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Su intervención apunta a los desafíos éticos, climáticos y humanos a los que se enfrenta la sociedad actual, sugiriendo que la decisión individual frente a las urnas impacta de manera directa el tejido social y el futuro del planeta. La actriz resaltó lo que se debe a defender a toda costa en caso de que gane cualquiera de los dos candidatos.

“Lo que esta en juego es Colombia contra Colombia, porque nos guste o no ese 50% de colombianos fachos o guerrilleros, somos todos colombianos, entonces lo que va en juego aquí en la humanidad. El pensamiento crítico contra el algoritmo, sí todas las personas que votan hoy quieren lo mejor para Colombia (...)”.

El arte como faro de opinión

No es la primera vez que Natalia Reyes se sitúa en la primera línea del debate público. A diferencia de otras celebridades que prefieren mantenerse al margen para evitar la polarización de las redes, la actriz ha mantenido una postura firme en defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y la paz en el territorio nacional.

Con este nuevo pronunciamiento, Reyes se suma al grupo de figuras públicas que buscan transformar las plataformas digitales en espacios de pedagogía ciudadana y reflexión profunda. Su llamado ha resonado especialmente entre los votantes jóvenes, quienes ven en su mensaje una invitación a votar a conciencia, entendiendo que el destino de Colombia está estrechamente ligado a las grandes crisis y transformaciones del mundo contemporáneo.