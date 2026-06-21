Emmanuel Restrepo reveló su posición política en la segunda vuelta: “No pretendan hoy en día que yo defienda ideas que buscan un país heteronormado”

El joven actor se volvió famoso por su papel de Carmelo en la bioserie 'Rigo', de RCN. / Foto: Instagram @emmanuelrestrepozapata - Tomada el 5 de marzo de 2025.

En medio de la jornada de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, el actor Emmanuel Restrepo publicó un mensaje personal que rápidamente se leyó también en clave política. Mientras Colombia votaba entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, el actor recordó cómo se sentía durante su adolescencia y conectó esa experiencia con el debate actual sobre el país que se está disputando en las urnas.

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En su publicación, el actor también cuestionó un colegio que, en sus palabras, buscaba formar “hombrecitos” iguales, católicos, obedientes y ajustados a un mismo molde. Por eso, en plena jornada electoral, su mensaje tomó un tono mucho más amplio: rechazó las ideas de un país homogéneo, “juicioso y heteronormado”, y defendió el valor de la diferencia en una sociedad diversa.

El mensaje terminó convirtiéndose en una postura pública frente al momento político. “No pretendan hoy en día que yo defienda unas ideas que busca tener un país juicioso y heteronormado”, escribió, antes de rematar con una frase que fue la más comentada de su publicación: “Que viva el pueblo raro, diverso, extravagante, queer, nobinario, trans. Que viva el pueblo que no ha encontrado ni encontrará molde”.

¿Qué dijo la Registraduría sobre la seguridad electoral hoy?

En el marco de la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional y la Procuraduría reiteraron la prohibición del uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. La única excepción para los ciudadanos es mostrar la cédula digital al jurado al momento de votar.

La entidad también precisó que, en el caso de los testigos electorales debidamente acreditados y los observadores autorizados, el uso de celulares o cámaras está permitido solo a partir de las 4:00 p. m., es decir, una vez cierre la jornada de votación.

A eso se suma que la Registraduría informó la puesta en marcha del Plan Democracia, una estrategia con la que se definió atención reforzada en puestos de votación que requieren mayores medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar elecciones libres y en paz.

La segunda vuelta presidencial de este 21 de junio enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, en una jornada en la que la Registraduría habilitó sus plataformas oficiales para consultar información electoral, resultados y servicios de la elección.