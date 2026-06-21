Alejandro Riaño compartió sentida canción que compuso para el país: ¿Dio indicios de su voto para este 21 de junio?

Colombia vive hoy una de las jornadas electorales más cruciales de su historia reciente, asistiendo masivamente a las urnas en una segunda vuelta que definirá el rumbo de la nación. En este escenario de alta tensión y expectativa, la contienda no solo se juega en las calles y mesas de votación, sino con especial fuerza en el entorno digital.

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Los creadores de contenido y figuras públicas de las redes sociales han asumido un rol determinante, utilizando sus plataformas para movilizar masas, fijar posturas y, en algunos casos, enviar sutiles pero poderosos mensajes sobre el futuro del país. En este contexto, el reconocido comediante y actor Alejandro Riaño sorprendió a sus millones de seguidores al apartarse por un momento de la sátira política que lo caracteriza para compartir una íntima y sentida canción de su autoría.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Riaño no solo desnudó sus sentimientos hacia Colombia, sino que dejó entrever una letra emocional que muchos usuarios han interpretado como sus indicios y reflexiones de voto para este decisivo domingo.

Acompañando el clip, el creador del célebre personaje ‘Juanpis González’ redactó un emotivo texto en el que explicó el origen de la composición, la cual nació hace aproximadamente un año en un momento de vulnerabilidad personal y profunda preocupación por la realidad nacional.

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“No soy de subirme haciendo este tipo de videos, pero esta canción la escribí hace un año más o menos y creo que cobra todo el sentido hoy por hoy. Hace un tiempo iba en un avión, estaba un poco roto por mil cosas y situaciones que estaba viendo y viviendo, y la forma de desahogarme siempre ha sido escribiendo, y no solo comedia, sino textos que seguro nunca saldrán”, confesó Riaño en su publicación.

El artista admitió que inicialmente el tema estaba destinado a quedarse en su esfera privada. “La verdad son para mí, pero esto que también era para mí, sí lo quiero mostrar. Esto lo guardé. Me lo aprendí. Después se me olvidó que existía”, añadió, justificando que la trascendencia de la jornada electoral de este 21 de junio lo impulsó a revivir la melodía y pedirle a sus seguidores que le pusieran “mucha atención” a la letra.

El arraigo por el país y el peso del futuro

La publicación, que rápidamente comenzó a acumular miles de reproducciones y comentarios en medio del flujo de reportes electorales, concluye con una declaración de amor incondicional a la patria y un mensaje de resistencia que resuena con fuerza en los votantes.

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“Amo con mi alma a este país y por eso NUNCA me iré, y aquí estaré siempre luchando por lo que amo, y lo que amo es y se llama COLOMBIA. De aquí soy, y de aquí son mis hijos que son mi vida entera”, concluyó con vehemencia el bogotano.

Para los analistas digitales, este tipo de pronunciamientos de figuras de gran influencia demuestra que el voto en Colombia está fuertemente ligado a un sentimiento de arraigo y preocupación por las próximas generaciones, sumándose al llamado general de una ciudadanía que busca, a través de las urnas, definir un porvenir en paz y estabilidad.