Trabajo sí hay: Elianis Garrido abrió oferta para trabajar en su estudio de baile en Bogotá

Esto cuesta una clase de baile en el estudio de Elianis Garrido

Elianis Garrido volvió a mover la conversación en redes, pero esta vez no por una polémica ni por una aparición en televisión, sino por una convocatoria que puede interesarle a más de un creador de contenido en Bogotá. La actriz, presentadora y bailarina está buscando nuevos embajadores para su estudio de baile, una oportunidad pensada para personas que quieran crear contenido, bailar y hacer parte de una comunidad enfocada en el bienestar.

La propuesta llamó la atención porque no está dirigida únicamente a influenciadores con miles de seguidores, algo que suele ser requisito en este tipo de alianzas. En esta convocatoria, según explicó el equipo del estudio, lo importante no es el número de personas que siguen la cuenta, sino la honestidad del contenido, la calidad de lo que se publica y las ganas de conectar con la esencia del lugar.

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¿Qué está buscando Elianis Garrido?

De acuerdo con la convocatoria compartida en redes sociales, el estudio de Elianis Garrido está buscando cuatro embajadores nuevos. Estas personas deberán vivir en Bogotá, pues la idea es que puedan asistir a las clases en el espacio físico y participar en contenidos directamente desde el estudio.

“Requisitos: 1. Vivir en Bogotá, para disfrutar de las clases en nuestro estudio físico. 2. Ser mayor de edad. 3. Ser creador de contenido que vaya encaminado al fitness, dance fitness, salud, belleza y bienestar”, dice la convocatoria.

Como quien dice, no se trata únicamente de aparecer en un video o tomarse una foto en el lugar. La búsqueda parece enfocada en perfiles que ya tengan una línea de contenido relacionada con movimiento, vida saludable, baile o cuidado personal.

Uno de los puntos que más generó conversación es que la convocatoria aclara que no importa el número de seguidores. Esto abre la puerta para microcreadores o personas que apenas están construyendo comunidad, pero que tienen una propuesta auténtica y bien trabajada.

“No importa el número de seguidores, importa la honestidad de tu contenido y la calidad del mismo”, expresaron.

Personalidad y ganas de bailar, claves en la convocatoria

Además de vivir en Bogotá y ser mayor de edad, el estudio también pidió algo que tiene mucho que ver con el estilo de Elianis Garrido: actitud. Entre los requisitos aparece tener ganas de bailar, estar dispuesto a crear videos junto al equipo y mostrar la esencia del espacio.

“Tener las ganas de bailar con nuestro. Estar dispuesto a crear videos juntos, que muestren la esencia de nosotros. Mucha personalidad”, añadieron en la convocatoria.

Aunque la frase quedó publicada con una pequeña omisión en la redacción, el mensaje es claro: buscan personas con energía, soltura y disposición para crear contenido dinámico, seguramente en formato de videos cortos para redes sociales.

¿Cómo postularse?

El proceso, por ahora, parece bastante sencillo. Según el mensaje compartido por el estudio, las personas interesadas deben enviar su perfil y comentar las historias publicadas, pues durante el fin de semana revisarán las postulaciones y elegirán a los cuatro nuevos embajadores.

“Envíanos tu perfil. Comenta estas historias que durante este fin de semana revisaremos y elegiremos cuatro embajadores nuevos”, indicaron.

La convocatoria también muestra cómo los estudios de baile y bienestar están apostando cada vez más por comunidades digitales reales, no solo por grandes cifras. En una ciudad como Bogotá, donde la oferta fitness crece todos los meses, tener embajadores cercanos puede ser una forma de llegar a públicos más específicos y auténticos.

Por ahora, Elianis Garrido dejó servida la oportunidad para quienes quieren bailar, crear contenido y hacer parte de un proyecto en la capital. Y ojo, porque esta vez no hace falta tener una cuenta gigante: parece que la personalidad, la constancia y las ganas de moverse pesan más que los números.