Cristina Hurtado se puso en modo futbol y sorprendió en ‘A Otro Nivel’ con inesperada habilidad

Cristina Hurtado es una de las presentadoras más reconocidas en la industria del entretenimiento, pues durante varios años se ha encargado de ser parte de famosas producciones como ‘La casa de los famosos’, ‘Protagonistas de nuestra tele’ y actualmente, el reality de canto ‘A Otro Nivel’. En este mismo programa, la presentadora mostró su habilidad con el fútbol.

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Esta muestra se da en el marco de la Copa Mundial de la FiFA 2026, de la que la Selección Colombia realizó un exitoso debut al derrotar 3-1 a Uzbekistán en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México. El lateral Daniel Muñoz abrió el marcador al minuto 40 tras una asistencia de Luis Díaz, dándole la ventaja parcial al conjunto cafetero.

Aunque el equipo asiático logró igualar momentáneamente en el segundo tiempo, la jerarquía de Colombia se impuso con una anotación de Luis Díaz al minuto 65 y un gol definitivo de cabeza por parte de Jáminton Campaz en el tiempo de adición. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumó sus primeros tres puntos y asumió el liderato del Grupo K.

El camino de la Tricolor continuará en la segunda jornada de la fase de grupos cuando se enfrente a la Selección de la República Democrática del Congo. Este compromiso está programado para el próximo martes 23 de junio de 2026 a las 9:00 p. m. (hora de Colombia) y se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, en Zapopan, México. Una nueva victoria para el combinado nacional podría asegurar de manera anticipada su clasificación a la siguiente ronda del certamen mundialista.

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¿Cuál es la habilidad de Cristina Hurtado en el fútbol?

La querida presentadora sorprendió al jurado y a público de ‘A Otro Nivel’ al realizar la famosa “21”, un truco clásico de dominio que consiste en mantener el balón en el aire, dando exactamente 21 toques seguidos sin que toque el suelo, usando cualquier parte del cuerpo excepto las manos.

Con tacones y en vestido, Hurtado lo hizo sin falla, dejando a los tres jurados del reality con la boca abierta. Para nadie es un secreto que la presentadora siempre ha priorizado su bienestar físico a través del deporte, y “La 21″ el ejercicio ideal para mejorar la coordinación, el control y el equilibrio.

Cristina Hurtado tuvo especial cena con Abelardo de la Espriella y su esposa

A través de sus redes sociales, Cristina Hurtado, compartió una serie de imágenes en las que expuso su encuentro con Abelardo de la Espriella previo a las primera vuelta presidencial, demostrando así la amistad que han logrado construir con el paso de los años y que ahora se encuentra más fuerte debido a las elecciones presidenciales y, por ende, al candidato de su preferencia.

“Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país. Firme por la patria”, fueron las declaraciones que añadió Cristina Hurtado.