Cristiana Hurtado habló del sacrificio que tuvo que hacer para entrar al reality ‘A Otro Nivel’

Cristina Hurtado es una de las icónicas presentadoras del entretenimiento colombiano, considerada como una de las más bellas, esto por más que pase el tiempo. Además de ser modelo y empresaria, se ha destacado por su participación en diferentes producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Estilo RCN’, ‘Guerreros’y ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Después de años de hacer parte del canal RCN, las puertas Caracol se abrieron para Hurtado de la mano de ‘A Otro Nivel’, programa que inicio ya hace uno días con el fin de no solo buscar la mejor voz individual, sino que trajo un giro inesperado: el objetivo es conformar el primer grupo musical de alto impacto nacido de un reality en la última década.

Sin embargo, Hurtado reveló que durante dos meses no pudo asistir al gimnasio, esto en parte por su trabajo con Caracol Televisión, por lo que celebró el poder regresar a hacer actividad física, compartiendo su rutina y expresando: “El ejercicio… LO MEJOOORRRR!!Te llena de energía, te desestresa, activa tu mente y tu cuerpo, te da bienestar, felicidad, te da disciplina y propósito!!“.

¿Quién es Gian Marco, jurado de ‘A otro nivel’?

Gian Marco Zignago es uno de los cantantes más respetados y prolíficos de la música en español. Con una trayectoria que supera los 30 años, el artista peruano ha sido galardonado con tres Latin Grammy y es el cerebro detrás de éxitos mundiales interpretados por figuras como Marc Anthony, Gloria Estefan y Alejandro Fernández.

Su llegada a ‘A otro nivel’ aporta una mirada técnica y profundamente sensible, pues Gian Marco combina su maestría en la composición con una calidez humana que lo ha hecho conectar de inmediato con el público. Conocido por su perfeccionismo y su capacidad para emocionar con solo una guitarra, el cantautor se ha convertido en el mentor que busca llevar el talento de los participantes más allá de nuestras fronteras, consolidando su estatus como un ícono de la industria musical latinoamericana.

Quién es la esposa de Kike Santander?

La esposa de Kike Santander es Lina Castellanos, con quien el productor ha construido una relación estable lejos del foco mediático. A diferencia de su trayectoria pública en la música y la televisión, su vida sentimental se ha caracterizado por la privacidad, por lo que hay pocos detalles públicos sobre su historia personal y profesional.

Sin embargo, se sabe que Lina Castellanos ha acompañado al compositor en distintas etapas de su carrera internacional, especialmente durante los años en los que Santander se consolidó como uno de los productores latinos más influyentes, trabajando con artistas de talla mundial.