Con estrías y cicatrices: Cristina Hurtado mostró su cuerpo real y dejó un poderoso mensaje de amor propio

Cristina Hurtado es una de las icónicas presentadoras del entretenimiento colombiano, considerada como una de las más bellas, esto por más que pase el tiempo. Además de ser modelo y empresaria, se ha destacado por su participación en diferentes producciones como ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘Estilo RCN’, ‘Guerreros’y ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

A propósito de las vacaciones, la presentadora pasó las celebraciones de fin de año junto a su esposo y sus hijos, en una lujosa casa de la que no dio detalles de la ubicación. Lo que si, es que ha posteado varias imágenes luciendo su figura en vestido de baño, pero en su último post quiso hacerlo de una forma más cercana con sus seguidores, mostrando sus estrías, cicatrices y más marcas de su cuerpo.

Las fotos vinieron acompañadas de un poderoso mensaje de amor propio: “Este cuerpo no es perfecto, es REAL!Tiene estrías que cuentan la historia de mis hijos. Celulitis que no me quita valor. Un vientre que a veces se inflama, porque también siente, también cambia, también vive. Este cuerpo ha atravesado procesos hormonales, días de cansancio, de frustración, de no reconocerme en el espejo… y aun así, sigue aquí, sosteniéndome, llevándome, permitiéndome vivir”, expresó en primer momento.

Para luego resaltar que no es una mujer perfecta, sino que real, para después decirle a sus seguidores: “No estás rota. No estás fallando. No estás sola.Tu cuerpo no necesita castigo, necesita comprensión.No necesita odio, necesita AMOR!!!No necesita COMPARACIONES, necesita RESPETO!!!Si hoy te miras y no te gusta lo que ves, mírate otra vez… pero con más amor.Porque tu valor no se mide en una talla, ni en una foto, ni en un abdomen plano."

¿A que producción de Caracol llega Cristina Hurtado?

Si bien, durante varios años Hurtado hizo parte de RCN, una de las sorpresas más recientes tuvo que ver con que ahora llega a Caracol Televisión, pues será la presentadora estrella de ‘A otro nivel’, ‘reality’ que reúne a diferentes artistas del país.

“Es un proyecto divino, es un proyectazo, por donde lo mires, está lleno de valores y yo amo estar en proyectos donde reunimos a la familia colombiana, donde estamos cumpliendo sueños, donde estamos haciendo felices a los colombianos. Pero más allá de eso, es que lleguen personas con muchísimo talento y con sueños muy claro, que sepan que deben lucharla para mantenerse a otro nivel, que podamos cumplir muchos sueños y poder hacer felices a muchas familias“, afirmó la presentadora.

¿Quién es el hijo mayor de Cristina Hurtado, de ‘La casa de los famosos’?

El hijo mayor de Cristina Hurtado es Daniel Narváez Hurtado. El joven es fruto de una relación que Cristina Hurtado tuvo durante su adolescencia, antes de conocer a José Narváez. Aunque José Narváez no es el padre biológico de Daniel, él lo ha adoptado y criado como suyo desde muy pequeño, dándole su apellido y considerándolo su hijo en todo el sentido de la palabra.