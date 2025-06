Reconocido influencer se grababa mientras iba manejando una moto y terminó “contra el planeta”

En las últimas horas se conoció un video en el que se observa al reconocido influencer y creador de contenido Mister StivenTc, quien tiene más de 4 millones y medio de seguidores en Instagram, en el momento exacto en el que se accidenta, al ir a toda velocidad en una moto cuando que circulaba por la avenida Las Palmas en Medellín.

En las imágenes se observa que el video fue grabado por otra moto que los acompañaba en el recorrido y en una de las curvas el streamer perdió el control y cayeron junto con su parrillero al suelo.

Mister Stiven sufrió grave accidente en Las Palmas

El incidente se viralizó en las redes sociales, que por suerte no dejó víctimas fatales, pero desató una fuerte ola de críticas por su comportamiento imprudente.⁣

En la tarde de este jueves, 19 de junio, publicó un video en el que se refirió a los hechos y en el que aseguró que se salvó por llevar el casco puesto.

“Ey muchachos, buenas tardes, ¿cómo vamos?, ¿todo bien? gente ayer me pegué una costaleada seria. Gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios estamos bien, porque tenía el casquito. Ya vieron mi historia, que si no fuera por el casco de pronto estuviera en el hospital en este momento. Gracias a Dios nada pasó a mayores, fueron puras raspaduras, que por cierto tengo una en la rodilla que, la verdad, está bastante grande y me duele muchísimo, pero aún así estamos activos y camellando", dijo el creador de contenido.

Además, Mister StivenTc dijo que “hay mucha gente que está comentando sobre el accidente y sacando hipótesis de lo que sucedió”.