Combates entre Ejército y ACSN obligan al cierre de la Troncal del Caribe en la Sierra Nevada, indígenas kogui denuncian que están en medio del fuego

La preocupación crece en la Sierra Nevada de Santa Marta luego de que comunidades indígenas denunciaran que se encuentran en medio de los enfrentamientos que se registran desde la madrugada de este lunes entre tropas del Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Pachencas’.

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Los combates se concentran en el sector de Quebrada del Sol, una vereda ubicada en jurisdicción de la Sierra Nevada donde habitan principalmente comunidades kogui y arhuacas. Según denunciaron líderes indígenas, las detonaciones y el intercambio de disparos se han escuchado cerca del colegio Mulkwakungui y de territorios donde reside población civil.

Crisis en la Sierra Nevada: combates entre Ejército y ACSN generan temor en comunidades indígenas y bloquean importante vía

La situación ha generado temor entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que los enfrentamientos se desarrollan muy cerca de sus viviendas y espacios comunitarios. Los indígenas solicitaron la intervención urgente de las autoridades para garantizar la protección de la población y evitar que el conflicto armado continúe poniendo en riesgo a niños, mujeres y adultos mayores.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, tropas de la Segunda Brigada del Ejército adelantaron operaciones contra campamentos de las ACSN en inmediaciones del kilómetro 52 de la vía que conecta a Santa Marta con Riohacha. Como consecuencia de estas acciones militares, la Troncal del Caribe, corredor vial que comunica a los departamentos de Magdalena y La Guajira, permanece cerrada desde las primeras horas del día.

La organización armada confirmó los enfrentamientos mediante un comunicado divulgado en horas de la mañana. En el documento aseguró que “todavía a esta hora sigue la confrontación”, dando cuenta de la intensidad de las operaciones militares que se desarrollan en la zona.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron su preocupación por las denuncias de las comunidades indígenas y solicitaron verificar lo ocurrido. Asimismo, hicieron un llamado para que se adopten medidas urgentes orientadas a salvaguardar la integridad de las poblaciones asentadas en este sector de la Sierra Nevada de Santa Marta, considerado uno de los territorios ancestrales más importantes del país.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre posibles víctimas o afectaciones derivadas de los combates. Sin embargo, de manera extraoficial circulan versiones sobre un número indeterminado de muertos, información que no ha sido confirmada por el Ejército Nacional.

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La tensión continúa en la región mientras persisten las operaciones militares y las comunidades indígenas permanecen a la expectativa de que se restablezca la tranquilidad y se garantice su seguridad en medio de una confrontación que amenaza con profundizar la crisis humanitaria en este estratégico punto de la Sierra Nevada.