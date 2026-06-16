Cientos de turistas atrapados y hostales destruidos dejaron combates en la Sierra Nevada y cierre de la Troncal del Caribe

Foto crisis en la Sierra Nevada: turistas atrapados y hoteles al borde de la quiebra por combates y cierre de la Troncal del Caribe.

La escalada del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta ya deja graves consecuencias para el turismo, la economía y la movilidad en el Caribe colombiano. Mientras continúan los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Pachencas’, empresarios del corredor turístico entre Tayrona y Palomino denunciaron que cientos de visitantes permanecen atrapados, varios establecimientos han sufrido daños y el sector enfrenta una inminente quiebra.

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Los representantes de hoteles, hostales, restaurantes y operadores turísticos se declararon en “estado de emergencia y quiebra inminente” debido al cierre de la Troncal del Caribe, la principal vía que conecta a Santa Marta con La Guajira. “Nadie entra. Nadie sale”, desde Palomino hasta Calabazo afirmaron los grupos armados.

Combates en la Sierra Nevada paralizan el turismo: piden corredor humanitario para evacuar a cientos de visitantes

A través de una carta enviada al Gobierno Nacional, ministerios, organismos de control y entidades internacionales de derechos humanos, los empresarios alertaron que la situación de orden público ha paralizado por completo la actividad turística en una de las zonas más visitadas del país.

“Nos declaramos en estado de emergencia y quiebra inminente”, señalaron los firmantes, quienes advirtieron que las expectativas de recuperación para la temporada turística de 2026 prácticamente desaparecieron tras los combates y bloqueos.

Turistas atrapados y emergencia humanitaria

La situación más preocupante afecta a los viajeros nacionales y extranjeros que permanecen incomunicados en distintos hoteles y hostales ubicados sobre el corredor turístico.

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“El cierre de la Troncal del Caribe, la quema de vehículos y los hostigamientos armados mantienen a cientos de turistas nacionales y extranjeros atrapados e incomunicados en nuestros establecimientos”, denunciaron los empresarios.

Según el pronunciamiento, numerosos visitantes han perdido vuelos y conexiones terrestres, mientras otros enfrentan dificultades para acceder a medicamentos esenciales y servicios básicos.

“Esta situación configura un secuestro de facto. Los huéspedes han perdido sus vuelos, carecen de medicamentos esenciales y la infraestructura hotelera se encuentra al borde del desabastecimiento total de agua, gas y víveres”, agregaron.

Ante este panorama, solicitaron la apertura urgente de un corredor humanitario que permita evacuar a turistas, trabajadores y residentes, además del ingreso de ambulancias, personal médico y vehículos de abastecimiento.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, respaldó esa petición y aseguró que esperan habilitar un corredor seguro para proteger a las familias atrapadas.

Una crisis económica que ya era crítica

Los empresarios explicaron que la crisis no comenzó con los enfrentamientos de esta semana. Según indicaron, el sector turístico ya registraba una reducción superior al 90 % en su actividad económica debido a diversos factores.

Entre ellos mencionaron la caída del turismo internacional, problemas energéticos permanentes y elevados costos operativos que han golpeado severamente a hoteles y hostales.

Además, denunciaron presiones por parte de grupos armados para adquirir productos únicamente a proveedores autorizados.

“Estamos siendo presionados y obligados a comprar insumos, alimentos y servicios exclusivamente a los únicos proveedores autorizados por el grupo armado ilegal que ejerce control en la zona”, afirmaron.

Los empresarios señalaron que esta situación destruye la libre competencia y aumenta significativamente los costos de operación.

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También enviaron un mensaje directo a los grupos ilegales para que no intenten exigir pagos extorsivos.

“No hay dinero para la guerra”, afirmaron, al advertir que las finanzas del sector están prácticamente agotadas.

Combates, bloqueos y tensión creciente

La confrontación se concentra en el sector de Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta habitada principalmente por comunidades indígenas Kogui y Arhuaca.

Las operaciones militares fueron confirmadas por la Primera División del Ejército, que desplegó tropas de la Segunda Brigada y del Gaula Militar para atacar campamentos de las ACSN.

Mientras tanto, la organización armada cuestionó la ofensiva argumentando que mantiene acercamientos con el Gobierno Nacional en el marco de diálogos de paz.

La situación ha provocado bloqueos con árboles derribados, vehículos incinerados y amenazas contra la movilidad en la región. Incluso, un policía destacado en Buritaca alertó sobre presuntos ataques con drones contra la Fuerza Pública.

Llamado urgente al Gobierno

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, pidió acciones inmediatas para restablecer el tránsito y atender la emergencia humanitaria.

“Cada hora de retraso agrava la situación humanitaria y pone en riesgo a la población civil”, advirtió la mandataria.

Los empresarios, por su parte, solicitaron un Plan de Salvamento Económico que incluya exenciones tributarias, congelamiento de créditos y subsidios a la nómina para evitar el cierre definitivo de negocios que dependen del turismo.

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“El turismo de la Sierra Nevada de Santa Marta no resiste un día más de guerra, extorsión ni bloqueos. Exigimos el derecho al trabajo, a la libre empresa y, por encima de todo, el respeto por la vida”, concluye el pronunciamiento.