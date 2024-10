¿La colaboración de Justin Bieber y Kapo es falsa?

Juan David Loaiza es el nombre de pila de Kapo, el caleño firmado La Industria Inc, sello en el que han pasado grandes referentes musicales como Nicky Jam, Manuel Turizo y ChocQuibTown. Este ha ido en ascenso los últimos meses, gracias a su canción ‘Ohnana’ que la ha dado la vuelta al mundo, para después lanzar ‘Uwaie’, colaborar con el puertorriqueño Jhay Cortéz en `Passoa`y en `Qué Pecao´con Manuel Turizo, con quien ha estado promocionado la nueva canción en España. Pero en su paso por el país europeo, Kapo durante una entrevista hizo una curiosa declaración, de que el remix de Uwaie era con Justin Bieber, muchos quedaron sorprendidos, mientras que otros empezaron a buscar si esta información era verdadera.

Se trata del programa español Kapra Diner, que cuenta con una sección de ‘noticias falsas’ o fake news de algo, donde los artistas deben decir alguna mentira o algo que deseen que aún no ha sucedido, en la entrevista le explicaron al artista cuál era la dinámica y que finalmente al subir el video a YouTube se desmiente todo, así que Kapo dijo lo siguiente: “Ahora viene el remix de ‘Uwaie’ junto a Justin Bieber. Le gustó, le gustó la música. Apareció de un momento a otro. Dio un like. ¿Y yo, quién? Al principio pensé que era un perfil de fanático, pero, al entrar, vi que era real. Encontré la cantidad de mensajes que yo le he enviado por directo y, esta vez, es él quien me saluda diciendo ‘Hi brotha’”. Pero quien lo difundiría en el país sería Dímelo King.

Finalmente, los medios que difundieron la noticia tuvieron que salir a aclarar y desmentir, en la primera publicación miles de comentarios expresaban el orgullo y lo increíble que sería esta colaboración y que finalmente esta noticia falsa sería un tipo de manifestación para Kapo, de algo que sí va a suceder a futuro.