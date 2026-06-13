¿Oficializaron? Juanda Caribe y Mariana Zapata se mostraron muy juntos tras lo ocurrido en ‘La Casa de los Famosos’

En una gala cargada de tensión, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron el pasado 29 de mayo que Alejandro Estrada era el gran ganador de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’.

Con un contundente respaldo del 63.87 % de los votos, el actor y empresario cucuteño se alzó con el premio mayor, consolidándose como el favorito de la audiencia. La final, que mantuvo a los televidentes al filo de sus asientos, dejó una tabla de posiciones que reflejó las preferencias del público a lo largo de las últimas semanas.

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Tras Estrada, el humorista y creador de contenido Juanda Caribe se quedó con el segundo lugar al obtener el 28.11 % de los votos. El barranquillero fue una de las figuras que más generó polémica dentro de la temporada, esto por la cercanía que surgió con la influencer Mariana Zapata y de la que nació el rumor de una posible relación, a pesar de que Juanda estaba comprometido.

Dichas especulaciones no paran de crecer. En la noche del viernes, ambos encendieron las redes al aparecer juntos en un live desde el apartamento de ella en Medellín, demostrando una complicidad y cercanía que va más allá de la amistad que forjaron dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Juanda Caribe viajó a la capital antioqueña para cumplir varios compromisos laborales. Uno de los más destacados fue apoyar el emprendimiento de Mariana Zapata en una de las ferias de belleza más importantes del país: Expobelleza. Sin embargo, el encuentro trascendió lo profesional y se convirtió en un momento cargado de romanticismo que sus seguidores no dejaron pasar.

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Durante la transmisión en vivo, el ambiente se volvió íntimo. Juanda decidió poner música en el televisor y sorprendió a Mariana dedicándole la canción “Ojalá”, del artista Juan Duque junto a Nanpa Básico.

Mariana, visiblemente asombrada, reaccionó con una mezcla de ternura y naturalidad. Primero bromeó sobre lo feliz que estaba comiendo salchipapa, uno de sus antojos, para luego mirar directamente a Juanda y confesar: “Estoy feliz por estar contigo”.

Este encuentro ocurre semanas después de la final de La Casa de los Famosos, reality en el que Juanda y Mariana se convirtieron en uno de los “ships” más fuertes. Su química dentro de la casa generó polémica, especialmente por la situación sentimental previa de Juanda con Sheila Gándara, pero también conquistó a una gran parte del público que celebró su conexión auténtica.