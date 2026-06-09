Alejandro Estrada habló de las noticias que más le sorprendieron al salir de ‘La Casa de los Famosos’

En una gala cargada de tensión, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron el pasado 29 de mayo que Alejandro Estrada era el gran ganador de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia 2026’.

Con un contundente respaldo del 63.87 % de los votos, el actor y empresario cucuteño se alzó con el premio mayor, consolidándose como el favorito de la audiencia. La final, que mantuvo a los televidentes al filo de sus asientos, dejó una tabla de posiciones que reflejó las preferencias del público a lo largo de las últimas semanas.

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Tras Estrada, el humorista y creador de contenido Juanda Caribe se quedó con el segundo lugar al obtener el 28.11 % de los votos. El podio fue completado por Valentino Lázaro (4.29 %) y Bebi Bernal (3.72 %), quienes ocuparon el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Cabe resalta que, el aislamiento prolongado en La Casa de los Famosos no solo implica una desconexión geográfica, sino una burbuja temporal de la que muchos participantes tardan días en salir. En su caso ,Estrada confesó que el reencuentro con la actualidad nacional ha sido una experiencia cargada de emociones encontradas, descubriendo eventos que marcaron profundamente al país mientras él permanecía ajeno a lo que sucedía en el exterior.

Así en entrevista con Los40 destacó las noticias que más le impactaron, entre ellas destacó que alcanzó a saber del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo ocurrido en Paipa el 10 de enero de 2026, un hecho que lo conmovió.

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Sin embargo, el impacto fue mucho mayor al conocer las noticias sobre el accidente del avión de Satena registrado el 28 de enero de 2026. Para el actor, esta noticia no fue un evento informativo más, sino una experiencia que tocó una fibra íntima de su historia personal. Estrada reveló que su padre falleció hace varios años en un accidente aéreo que involucró una aeronave de la misma aerolínea.

Este descubrimiento, lejos de ser solo un dato del entorno, le trajo un recuerdo de su propia experiencia que lo llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad. Más allá de los sucesos locales, la curiosidad de Estrada también se dirigió hacia los avances tecnológicos que capturaron la atención mundial durante su encierro.

El actor confesó que quedó genuinamente impresionado por los detalles de la misión Artemis. El seguimiento a los planes de exploración lunar y los hitos de la NASA le resultaron fascinantes, siendo uno de los pocos temas “positivos” o de proyección científica que lograron captar su atención total en medio de la vorágine informativa de los últimos meses.