Antonella Petro reveló los aspectos en los que no ha estado de acuerdo con el gobierno de su padre

El mandato constitucional de Gustavo Petro como presidente de Colombia se encuentra en su recta final y está programado para concluir oficialmente el 7 de agosto de 2026. Conforme a lo establecido por la legislación del país, que fija periodos presidenciales de cuatro años sin posibilidad de reelección inmediata, Petro entregará la banda presidencial a su sucesor en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá.

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Este traspaso de mando marcará el cierre del primer gobierno de izquierda en la historia republicana contemporánea de la nación, dando paso a una nueva administración elegida en las urnas.

Por otro lado, Antonella Petro Alcocer es la hija menor del jefe de Estado y de la primera dama, Verónica Alcocer. A sus 17 años, se ha convertido en uno de los miembros más visibles de la familia presidencial, acompañando frecuentemente a su padre en eventos de alta relevancia pública, como entregas de pabellones deportivos y actos protocolarios.

A pesar de su juventud y de enfrentar la compleja exposición mediática que conlleva la política, Antonella destaca en su entorno privado por su profunda afición al fútbol, la música y, recientemente, por dar sus primeros pasos en la definición de su futuro profesional de cara a la universidad.

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En una corta entrevista con la comunicadora e influencer, Laura Camila Vargas, Antonella dio varias detalles de su vida y la visión que tiene al haber crecido en el ámbito de la política, viendo a su padre, Gustavo Petro, ejerciendo diferentes cargos. Al inicio de la intervención, Antonella confesó que estudiará ciencias políticas:“Yo toda mi vida desde que tengo uso de la razón, he vivido en ese entorno y he conocido muchas cosas que me han tocado el corazón. Tengoalgunosconocimientos peroquieroprofundizarlos, serunapolitóloga”.

En cuanto a lo ocurrido con el 10 de la selección, Antonella señaló que en este momento el país se encuentra dividido y que el fútbol es de las pocas cosas que une a la gente, por lo queinvitóa todos a portar la camiseta de latricolor, sin importar el bando político.

¿Qué opina Antonella Petro sobre el gobierno de su padre?

Otros de los aspectos que la joven quiso compartir es cómo es Petro en su rol de padre, a lo que ella señaló que es bastante amoroso y muy pendiente de ella, pero más allá de conversar, se acompañan mutuamente en presencia. Además de que sus charlas sobre todo suelen ser de política, mientras en lo que no esta de acuerdo del actual gobierno, comentó:

“Crítica siempre hay, no estoy de acuerdo con algunos nombramientos que hizo, de algunas personas que nombró y segundo en los fondos estoy totalmente de acuerdo con él, pero muchas veces en la forma no tanto, por ejemplos en algunos tweets”, reveló la joven, que también suele aconsejarlo sobre sus conductas.