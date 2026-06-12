¿Shakira fue reemplazada por una imitadora en la inauguración del Mundial? El rumor que se volvió viral

La presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 no solo dio de qué hablar por su regreso a un escenario mundialista, sino también por una curiosa teoría que comenzó a circular en redes sociales: varios usuarios aseguraron que la artista barranquillera habría sido reemplazada por una imitadora durante parte del show.

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El rumor tomó fuerza luego de que se viralizaran videos de la ceremonia inaugural, realizada en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde Shakira compartió escenario con Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, una de las canciones oficiales del torneo.

El rumor sobre la supuesta doble de Shakira

En redes sociales, algunos internautas comenzaron a comparar gestos, movimientos y ángulos de cámara de la presentación, asegurando que la mujer que apareció en tarima no sería la cantante colombiana, sino una doble o imitadora.

Los comentarios se multiplicaron rápidamente, especialmente entre fanáticos que analizaron fragmentos del show y señalaron supuestas diferencias físicas o de expresión entre la artista y la persona vista en el escenario.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde la versión de que Shakira haya sido reemplazada por una imitadora durante la ceremonia.

La teoría dividió opiniones en redes

Mientras algunos usuarios insistieron en que la cantante habría usado una doble, otros defendieron que se trató simplemente de efectos de cámara, distancia, maquillaje, iluminación o la calidad de los videos compartidos en redes sociales.

También hubo quienes señalaron que este tipo de teorías suelen aparecer cuando una figura internacional participa en eventos masivos transmitidos a millones de personas, donde cada gesto o toma es analizada al detalle.

No hay pruebas de que Shakira haya sido reemplazada

Aunque el rumor se convirtió en tendencia, no hay evidencia oficial de que Shakira haya sido sustituida por una imitadora en la inauguración del Mundial. Por el contrario, la artista fue anunciada como parte del espectáculo y diferentes registros del evento la ubican como una de las protagonistas musicales de la ceremonia.

La polémica, no obstante, volvió a demostrar el impacto mediático de Shakira y la atención que genera cada una de sus apariciones en escenarios internacionales.

Shakira y su historia con los mundiales

La presentación en el Mundial 2026 marcó un nuevo capítulo en la relación de Shakira con el fútbol. La colombiana ha sido una de las artistas más asociadas a este torneo, gracias a canciones que han acompañado a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Esta vez, más allá de la música, su aparición también quedó envuelta en una ola de comentarios, teorías y debates digitales que mantuvieron su nombre entre las tendencias tras la inauguración.