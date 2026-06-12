Rival de Colombia llegó al Mundial con traje de leopardo: la Tricolor ahora sí tendrá que sacar las garras

República Democrática del Congo ya llegó a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 y no pasó desapercibida. Como quien dice, antes de tocar una pelota ya dieron de qué hablar, pues varios integrantes del seleccionado aterrizaron con una vestimenta de gala en la que resaltaban los estampados de leopardo, un detalle cargado de identidad para un equipo conocido precisamente como Los Leopardos.

El gesto también conecta con la historia mundialista del país. RD Congo vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años, pues su única participación anterior fue en 1974, cuando compitió bajo el nombre de Zaire. En ese torneo, además, se convirtió en la primera selección del África subsahariana en disputar un Mundial, un dato que explica por qué este regreso tiene tanta carga simbólica.

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El equipo africano llegó a Houston, ciudad que será su base durante la fase de grupos. Allí fue recibido por aficionados y miembros de la diáspora congoleña, que vivieron el arribo como un momento histórico. RD Congo entrenará en SaberCats Stadium y forma parte del Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

¿Cuándo juega Colombia contra RD Congo?

Para los hinchas colombianos, el detalle no es menor: RD Congo será el segundo rival de la Selección Colombia en la fase de grupos. Antes de ese duelo, la Tricolor debutará el miércoles 17 de junio contra Uzbekistán, a las 9:00 p.m. hora colombiana, en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Luego llegará el partido que conecta directamente con esta historia: Colombia enfrentará a RD Congo el martes 23 de junio, también a las 9:00 p.m. hora colombiana, en el Estadio Akron de Guadalajara. Ese será el juego en el que Los Leopardos podrán mostrar en cancha si llegan con tanto estilo como el que mostraron en su arribo.

MUNDIAL-REPECHAJE INTERCONTINENTAL Los seleccionados de República Democrática del Congo festejan su clasificación al Mundial tras vencer a Jamaica en un duelo de repechaje en Guadalajara, México, el martes 31 de marzo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo) (Eduardo Verdugo/AP)

El cierre de la fase de grupos para Colombia será el sábado 27 de junio ante Portugal, a las 6:30 p.m. hora colombiana, en el Hard Rock Stadium de Miami. De acuerdo con el calendario reportado para Colombia, los partidos de la Selección se podrán ver por Canal Caracol, Canal RCN, DirecTV, DGO y Disney Plus.

La nómina de RD Congo: varios nombres para mirar

RD Congo no llega solo con pinta elegante. También tiene una base de jugadores con recorrido internacional y un técnico que ha logrado darle orden competitivo al equipo: Sébastien Desabre.

Entre sus nombres más importantes aparecen Chancel Mbemba, capitán y referente defensivo; Cédric Bakambu, delantero con experiencia en Europa; Meschack Elia, atacante rápido y desequilibrante; Samuel Moutoussamy, mediocampista de recorrido; y Axel Tuanzebe, defensor que fue clave en la clasificación al marcar el gol del triunfo ante Jamaica en el repechaje intercontinental.

La tarea no será sencilla para Los Leopardos, porque les tocó un grupo con Portugal y Colombia como rivales de peso, además de Uzbekistán, que llega como debutante y con ganas de hacer ruido. Pero si algo dejaron claro desde su llegada es que este Mundial no lo van a jugar como un invitado más: llegaron con historia, identidad y hasta estampado propio.

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