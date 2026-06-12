Reviven video de Yeison Jiménez en el que decía que se iría de Colombia si ganaba la izquierda

Tras la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, volvió a circular en redes sociales una entrevista en la que el artista habló abiertamente sobre su postura política y aseguró que abandonaría el país si un candidato de izquierda ganaba las próximas elecciones presidenciales.

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El intérprete de música popular, que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Boyacá, había sido enfático al referirse al panorama político de Colombia y a la posibilidad de vivir bajo otro gobierno de izquierda.

La frase de Yeison Jiménez que volvió a ser viral

Durante la entrevista, Jiménez afirmó que no estaba dispuesto a permanecer en el país si se repetía un escenario político similar al actual.

“Si gana un presidente de izquierda las próximas elecciones, al otro día me voy de Colombia”, expresó el cantante, dejando claro que se trataba de una decisión personal.

El artista también señaló que su familia ya estaba enterada de esa postura y que, según dijo, tenía documentos listos para radicarse en el exterior en caso de tomar esa decisión.

“No me lo quiero aguantar”: la postura del cantante

Yeison Jiménez aclaró en esa conversación que respetaba las opiniones políticas de otras personas, pero insistió en que su posición era individual.

De acuerdo con sus declaraciones, el cantante no quería vivir otro periodo presidencial encabezado por un gobierno de izquierda, por lo que contemplaba salir de Colombia junto a su esposa e hijas.

Aunque en otros momentos reconoció algunos puntos positivos del gobierno, también fue crítico frente al rumbo del país y a las dificultades que, según él, enfrentaban los empresarios y ciudadanos.

Luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez, el presidente Gustavo Petro lamentó públicamente la tragedia y recordó una entrevista en la que el artista le hablaba sobre la necesidad de fortalecer el campo, la agricultura y la industrialización en Colombia.

El pronunciamiento del mandatario llamó la atención debido a que, pese a las diferencias políticas que el cantante había expresado en vida, Petro destacó parte de sus reflexiones sobre el desarrollo económico del país.

El video que generó debate en redes

La entrevista volvió a difundirse tras el fallecimiento del artista y generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Algunos usuarios recordaron su franqueza al hablar de política, mientras otros destacaron que Yeison Jiménez siempre defendió su opinión como una postura personal y no como una imposición para sus fanáticos.

En el video se escucha al cantante explicar por qué pensaba irse de Colombia si la izquierda ganaba nuevamente las elecciones presidenciales, una declaración que hoy vuelve a ser tendencia en medio del impacto que dejó su muerte en la música popular colombiana.