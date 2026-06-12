El reclamo de Néstor Lorenzo por culpa del show de Shakira antes de un partido de Colombia

Néstor Lorenzo suele ser de esos técnicos que no necesitan alzar la voz para generar conversación. Su estilo es más de calma, análisis y respuestas medidas, pero en la previa de la final de la Copa América 2024 terminó entrando en una polémica bastante curiosa: el show de Shakira en el entretiempo del partido entre Colombia y Argentina.

Y sí, dicho así suena como un cruce rarísimo, casi nivel “¿cómo así?”, porque nadie esperaba ver al técnico de la Selección Colombia hablando de una presentación musical de una de las artistas más grandes del país. Pero el tema no iba por el lado de Shakira como cantante, sino por lo que implicaba para el partido.

En su momento Lorenzo criticó la decisión de permitir un show de medio tiempo porque el descanso pasaría de los habituales 15 minutos a cerca de 25 minutos, algo que, según él, podía afectar físicamente a los jugadores de ambos equipos.

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Néstor Lorenzo - FCF (FCF)

Lorenzo no se emberracó con Shakira, sino con el cambio de reglas

El punto que más dio de qué hablar fue la contradicción reglamentaria. Durante la Copa América, algunos entrenadores habían sido sancionados cuando sus equipos tardaron más de la cuenta en volver del descanso. Sin embargo, para la final, la organización extendió oficialmente el entretiempo por el espectáculo musical.

Ahí fue donde Lorenzo puso el dedo en la llaga. Su molestia no era contra Shakira, sino contra la idea de cambiar la dinámica normal del partido en una final. Según el técnico, una pausa más larga podía hacer que los futbolistas se enfriaran, perdieran ritmo y tuvieran que volver a competir en máxima intensidad después de estar más tiempo quietos.

Una final que parecía acercarse al modelo del Super Bowl

El episodio también abrió una conversación más amplia: ¿hasta qué punto el fútbol debe parecerse a los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos? La final de la Copa América 2024 tuvo por primera vez un show de medio tiempo con una artista principal, algo que acercó el evento al formato del Super Bowl, donde la música y la producción son casi tan esperadas como el partido.

Shakira terminó presentándose en el Hard Rock Stadium de Miami, en la final entre Colombia y Argentina, en un show que hizo parte de la producción oficial del torneo. La presentación fue ampliamente comentada por medios internacionales y también generó debate por el impacto logístico que tuvo sobre el partido.

¿Por qué este dato entra en el iceberg de Lorenzo?

Porque muestra una faceta poco evidente del técnico. Lorenzo no suele vender humo ni buscar protagonismo por fuera de la cancha, pero cuando sintió que una decisión podía afectar la competencia, lo dijo de frente.

Este dato curioso también tiene algo muy llamativo: el técnico argentino que dirige a Colombia terminó hablando de Shakira, una figura global colombiana, justo antes de una final continental contra Argentina. Puro guion de fútbol sudamericano, con música, reglamento, tensión y espectáculo en el mismo paquete.

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Al final, la polémica no fue “Lorenzo contra Shakira”. Fue Lorenzo contra una decisión organizativa que, para él, alteraba la preparación normal de los jugadores en una final. Y por eso este episodio queda perfecto en el nivel “¿Cómo así?” del iceberg: porque detrás del titular curioso había una discusión muy futbolera sobre reglas, ritmo de juego y cuidado físico.