Ozuna regresa a Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Bogotá y Medellín

Ozuna, una de las figuras más reconocidas de la música urbana latina, anunció oficialmente su nueva gira internacional “Una Aventura World Tour”, un recorrido con el que llegará a diferentes escenarios del mundo y que tendrá dos paradas confirmadas en Colombia.

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El artista puertorriqueño se presentará en Bogotá el 5 de septiembre y en Medellín el 4 de diciembre, dos fechas que desde ya generan expectativa entre sus fanáticos colombianos.

Ozuna regresa a Colombia con “Una Aventura World Tour”

Más que una gira de conciertos, “Una Aventura World Tour” fue presentada como una celebración del camino que Ozuna ha construido junto a su público durante más de una década de carrera musical.

El concepto del tour busca conectar el pasado, el presente y el futuro del artista en una misma historia, con un espectáculo cargado de música, recuerdos y nuevas etapas.

La gira recorrerá Europa, América Latina y otros territorios clave, consolidando una nueva fase en la carrera de Ozuna, quien continúa expandiendo su impacto global dentro de la música latina.

Fechas de Ozuna en Colombia

Colombia tendrá un lugar especial dentro de la gira internacional del artista, con dos presentaciones programadas:

Bogotá: 5 de septiembre

Medellín: 4 de diciembre

Estas fechas harán parte de la etapa latinoamericana del tour, uno de los momentos más importantes del recorrido global de Ozuna, quien ha mantenido una fuerte conexión con el público colombiano desde sus primeros éxitos.

Una gira cargada de nostalgia, energía y evolución musical

Bajo la narrativa de “Una Aventura”, el show se plantea como una experiencia compartida entre el artista y sus seguidores. Cada canción funcionará como una estación dentro de un viaje emocional que ha acompañado a millones de personas alrededor del mundo.

El repertorio incluirá desde los primeros éxitos de Ozuna hasta su música más reciente, construyendo un recorrido por la evolución artística del cantante y por los temas que han marcado distintas etapas de su carrera.

Con esta propuesta, cada presentación busca convertirse en un encuentro colectivo cargado de historia, energía y emoción.

“Mi Yo De Antes”, el más reciente lanzamiento de Ozuna

El anuncio de la gira llega también acompañado del lanzamiento de “Mi Yo De Antes”, su más reciente canción, que en menos de una semana ha acumulado millones de reproducciones y se perfila como uno de los temas fuertes de la temporada.

La canción transforma la nostalgia y la vulnerabilidad en una historia de inspiración, conectando con la idea central de la gira: la música como un viaje compartido entre el artista y sus fans.