Valentina, la niña invidente que conmovió al Papa León XIV con un emotivo dibujo

La histórica visita del Papa León XIV a la capital catalana dejó una de las postales más conmovedoras de su pontificado, y no precisamente por la majestuosidad arquitectónica de la Basílica de la Sagrada Familia, sino por la pureza de un encuentro que rompió todas las barreras visuales.

Durante la tarde del miércoles 10 de junio, en el marco de la Misa por el centenario de Antoni Gaudí y la bendición de la imponente Torre de Jesucristo, el Sumo Pontífice fue testigo de cómo el arte y la fe se perciben más allá de los ojos.

Más noticias: Papa León XIV llama la atención por rechazar la bendición formal a parejas homosexuales

La protagonista de este emotivo instante fue Valentina Sánchez, una niña barcelonesa de 13 años con discapacidad visual, quien logró emocionar de forma particular al Santo Padre al describirle con asombrosa precisión la nueva estructura del templo utilizando únicamente el tacto y el corazón.

Con una seguridad que cautivó a los presentes, Valentina guio las manos del Papa sobre una maqueta táctil adaptada. A través del relieve, la pequeña detalló las formas, los volúmenes y la majestuosidad de la torre central que ahora corona el cielo de Barcelona.

egún relató la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), momentos antes de este imborrable encuentro, la menor confesó con total frescura: “Estaba emocionada y entusiasmada, pero no nerviosa, por conocer a una de las personas más importantes del mundo”. Además, no dudó en revelarle al Pontífice su parte favorita del monumento: la gran cruz que la remata.

Le puede interesar: Según el árbol genealógico del Papa León XIV, tiene parentesco con estas celebridades de la música y el cine

Valentina padece la enfermedad de Leber, una atrofia óptica hereditaria diagnosticada cuando apenas tenía un año de vida, la cual solo le permite distinguir luces y sombras. Sin embargo, su condición nunca ha sido un freno. Afiliada a la ONCE desde 2014, estudia primer curso de Secundaria en una escuela regular de su barrio, a escasos metros de la basílica, compartiendo aula con estudiantes videntes gracias al modelo de inclusión de la organización, que atiende a más de 7.000 alumnos en España.

Un lazo de sangre y piedra con Gaudí

Para la familia de Valentina, la Sagrada Familia no es un monumento más. Su padre, Francisco, un ingeniero que casualmente comparte nombre con el anterior Papa, trabajó durante años en la construcción del templo. Desde que Valentina era muy pequeña, Francisco compartía con ella un anhelo: “Algún día sería muy bonito ver juntos la Sagrada Familia cuando esté terminada”.

Puede leer: El top 10 de los futbolistas que se robarán todas las miradas en el Mundial 2026, ¿hay colombianos?

Ayer, ese sueño se cumplió de una forma que ninguno de los dos habría podido imaginar. Al pie de la estructura más alta del mundo cristiano, padre e hija contemplaron el monumento y compartieron un momento privado con León XIV. Como broche de oro, Valentina le entregó al Papa un regalo inolvidable: un dibujo en relieve de cómo ve ella, “con el corazón”, la Torre de Jesús.

Más allá de sus logros académicos y su pasión por la literaturaMsu profesor, Ramon Coma, destaca que “devora los libros en braille”, Valentina estudia violín y aspira a convertirse en concertista. Ayer, en la Sagrada Familia, no hizo sonar las cuerdas de su instrumento, pero logró tocar la fibra más sensible del Papa de la mano de un emotivo testimonio de superación, fe y arquitectura sin barreras.

Esta nota fue realizada con el apoyo de una inteligencia artificial bajo la supervisión de un periodista*