Famoso hijo de Diomedes Díaz, también cantante, ya despejó dudas sobre su voto para la segunda vuelta

La campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial en Colombia sigue sumando respaldos desde distintos sectores de la sociedad. Esta vez fue el cantante vallenato Elder Dayán Díaz, uno de los hijos más reconocidos del fallecido ídolo de la música colombiana Diomedes Díaz, quien manifestó públicamente su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella.

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El pronunciamiento se produjo durante una presentación artística en la ciudad de Sincelejo, donde el intérprete sorprendió a los asistentes al referirse directamente a la contienda electoral que definirá al próximo presidente del país el 21 de junio.

“Que se sienta el rugido del tigre”: Elder Dayán Díaz se pronuncia sobre las elecciones presidenciales

Durante su intervención, Elder Dayán expresó su respaldo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y aseguró que el resultado electoral podría ser más amplio de lo que muchos esperan.

“Que se sienta el rugido del tigre”, afirmó el artista desde el escenario, haciendo referencia al símbolo que identifica la campaña presidencial de De la Espriella.

Un respaldo que genera atención en el Caribe

La declaración del cantante no pasó desapercibida, especialmente por la influencia que tiene en la región Caribe y entre los seguidores del género vallenato.

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Elder Dayán Díaz es uno de los herederos musicales más conocidos de la dinastía de Diomedes Díaz, considerado una de las figuras más importantes de la historia del vallenato. Hijo de Rosmery Rodríguez y del llamado “Cacique de La Junta”, creció en Bucaramanga y ha construido una carrera propia dentro de la música.

Además, forma parte de una de las familias más reconocidas del folclor colombiano. Entre sus hermanos por parte de padre se encuentran reconocidos artistas como Rafael Santos Díaz, Diomedes Dionisio Díaz y el fallecido Martín Elías Díaz, quienes también han dejado huella en el género vallenato.

Su respaldo se suma a una serie de apoyos que distintas figuras públicas, deportistas y personalidades han expresado durante las últimas semanas de campaña, en momentos en que los candidatos buscan consolidar apoyos antes de la jornada electoral definitiva.

La campaña entra en su fase más intensa

El anuncio de Elder Dayán se conoce en medio de una etapa de alta tensión política entre los dos aspirantes que disputan la Presidencia de Colombia.

Mientras De la Espriella continúa recibiendo apoyos desde diversos sectores, el candidato Iván Cepeda anunció recientemente la presentación de acciones judiciales contra su contendor.

El senador informó que entregó documentación ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional, en la que plantea denuncias relacionadas con presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Entre sus señalamientos, Cepeda sostiene que existirían supuestos vínculos entre De la Espriella y antiguos integrantes de estructuras paramilitares que participaron en los diálogos de paz desarrollados en Santa Fe de Ralito.

Por su parte, De la Espriella ha rechazado en distintas ocasiones cualquier relación con actividades ilegales. Además, dentro de procesos judiciales conocidos públicamente, el exjefe paramilitar Ernesto Báez afirmó que el hoy candidato presidencial “jamás participó en actividades delictivas de las AUC”.

Asimismo, investigaciones que en su momento fueron adelantadas por la Fiscalía en contra del abogado terminaron siendo precluidas.

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el respaldo de figuras populares como Elder Dayán Díaz continúa alimentando el debate político y sumando nuevos ingredientes a una campaña que entra en su recta final.