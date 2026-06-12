Jessi Uribe reveló la noble decisión que tomó para unir a sus colegas del popular tras la muerte de Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez dejó un golpe muy fuerte en la música popular colombiana, no solo por lo que representaba para sus seguidores, sino también por el vacío que quedó entre varios de sus colegas, esos que compartieron tarima, canciones, camerinos, giras y hasta conversaciones de esas que solo entienden quienes viven del aplauso, pero también de las cargas que hay detrás del escenario.

El artista falleció el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, cuando se desplazaba hacia Antioquia para una presentación. El hecho causó conmoción nacional y desde entonces se han realizado diferentes homenajes en su memoria, entre ellos tributos públicos y musicales que han mantenido vigente el recuerdo del cantante.

En medio de ese duelo, Jessi Uribe reveló una decisión que tomó con varios colegas del género popular apenas se enteró de la muerte de su amigo. Durante una entrevista con WestCol, en la que estuvo acompañado por otros artistas, el santandereano contó que creó un grupo de WhatsApp con los números de varios cantantes del género para que, de ahora en adelante, pudieran estar más conectados.

Y no era para mandar cadenas ni memes de tía, aunque seguro más de uno caerá en algún momento. Según lo contado por Jessi, la idea era que todos pudieran hablarse, acompañarse y ayudarse, especialmente después de una pérdida que les recordó lo frágil que puede ser la vida, incluso cuando por fuera todo parece éxito, conciertos y canciones sonando por todo lado.

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Jessi Uribe buscó unir más al género popular

La decisión de Jessi Uribe tiene un peso especial porque Yeison Jiménez era una de las figuras más importantes de la música popular en Colombia. Su carrera dejó momentos históricos para el género y su muerte abrió una conversación sobre la unión entre los artistas, muchos de ellos acostumbrados a verse en tarimas, festivales o colaboraciones, pero no siempre conectados en lo personal. People destacó que Jiménez era uno de los artistas colombianos más queridos del género y recordó varios de sus logros recientes en escenarios grandes del país.

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Por eso, lo que contó Jessi no se queda solo en una anécdota de chat. También muestra que la pérdida de Yeison movió algo dentro de sus colegas: la necesidad de estar más pendientes los unos de los otros, de hablarse sin esperar a que pase una tragedia y de mostrarse más fuertes como género.

La música popular colombiana ha vivido años de crecimiento enorme, con artistas llenando escenarios, colaboraciones que se vuelven tendencia y canciones que acompañan despechos, fiestas, viajes y hasta borracheras de domingo. Pero detrás de ese boom también hay una comunidad de artistas que, como dejó ver Jessi Uribe, entendió que la unión también se construye en privado, con un mensaje, una llamada o un grupo donde todos puedan decir: “parce, aquí estamos”.

La muerte de Yeison Jiménez seguirá siendo una herida para sus seguidores y para quienes compartieron camino con él. Sin embargo, decisiones como la de Jessi Uribe muestran que, incluso en medio del dolor, también puede quedar algo valioso: un género más unido, más pendiente y con ganas de cuidarse entre colegas.

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