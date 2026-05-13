Jessi Uribe se confesó sobre las críticas que recibe desde el divorcio con su exesposa: “Me fui para formar un hogar”

Jessi Uribe, el reconocido cantante y músico colombiano se ha dado a conocer por su potente voz que lo ha llevado a conquistar el corazón de millones de fanáticos, que lo siguen desde su participación en programas como“La Voz Colombia”y“A otro nivel”, donde demostró su talento y versatilidad interpretando diversos géneros musicales.

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Años después de su mediática separación de Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, el artista popular decidió abrir su corazón y revelar el costo emocional y social que ha tenido que pagar por las decisiones tomadas en su vida privada.

En una reciente entrevista para el pódcast ‘Historias con Ritmo’ de Caracol Televisión, el bumangués se sinceró sobre el estigma que lo acompaña desde que se hizo pública su relación con su actual esposa, la también cantante Paola Jara.

Con una madurez evidente, pero sin ocultar las cicatrices del proceso, Uribe admitió que su divorcio no fue solo un trámite legal, sino el inicio de una carga simbólica que aún hoy arrastra en cada escenario. Durante la charla, Jessi Uribe abordó uno de los temas más espinosos de su carrera: el odio en redes sociales.

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Lejos de victimizarse, el cantante aseguró que ha desarrollado una coraza ante los ataques constantes. “Yo no puedo vivir sin ‘haters’. El día que yo haga algo y tenga solo comentarios buenos, ese día me preocupo, porque yo soy un dulcecito pa’ caerle mal a muchos”, confesó con una mezcla de ironía y resignación.

Sin embargo, el punto más revelador de su intervención fue cuando identificó quiénes son sus principales detractores. Según el artista, su figura se convirtió en el blanco de una proyección colectiva de resentimiento.

“Desde mi separación me cargué a todas las mujeres que se sienten victimizadas porque el marido las dejó, todo eso lo cargué yo”, afirmó Uribe, señalando que la opinión pública lo juzgó sin considerar la realidad de su proyecto de vida.

El intérprete de ‘Dulce pecado’ fue enfático al defender la seriedad de su unión con Paola Jara, rechazando la narrativa de que su salida del anterior hogar fue por un impulso pasajero. “Se dan cuenta que yo no me fui para tener varias aventuras, yo me fui para estar con mi esposa, y tengo una familia y me fui para formar un hogar”, recalcó, buscando limpiar la imagen de inestabilidad que muchos le atribuyeron en su momento.

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A pesar de la estabilidad que dice gozar hoy, Jessi admitió que el fantasma de la supuesta infidelidad sigue presente en cada presentación. Según relató, es común que asistentes a sus conciertos le griten palabras ofensivas o le hagan gestos groseros, para luego pedirle una foto con una sonrisa. “Siempre es lo mismo con Pao; ‘cachón, cachón, cachón’”, precisó sobre los ataques que vinculan su pasado con su presente.