Francy sorprendió a WestCol al revelar que es mamá de uno de sus amigos: “Llegó a mí cuando solo tenía 9 años”

En medio del más reciente stream de WestCol con varios cantantes del género popular, hubo una revelación que dio de qué hablar entre los seguidores del creador de contenido y los amantes de este tipo de música. La protagonista fue Francy, una de las voces femeninas más reconocidas del despecho en Colombia, quien abrió su corazón para hablar de Daren Ramírez, uno de los mejores amigos del streamer paisa.

Aunque muchos seguidores de WestCol conocen a Daren por su cercanía con el creador de contenido, pocos sabían el vínculo familiar y afectivo que tiene con Francy. La artista dejó claro que, aunque Daren no es su hijo biológico, para ella ocupa ese lugar desde hace años, pues llegó a su vida cuando apenas era un niño.

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“Te agradezco mucho que lo ames y lo cuides porque Daren para mí es mi hijo, mi niño. Él llegó a mí cuando solo tenía 9 años; yo conocí al papá de él y ya había tenido su hogar y por eso lo considero como mi propio hijo. Es una persona muy linda y un ejemplo para mis otros hijos y yo quiero que sigan los pasos de su hermano”, expresó Francy durante la transmisión.

La frase no pasó desapercibida, especialmente porque ocurrió en un espacio en el que WestCol suele mezclar conversación, humor, música y momentos espontáneos que rápidamente terminan generando conversación en redes sociales.

¿Quién es Daren Ramírez para Francy?

De acuerdo con lo dicho por la propia cantante, Daren Ramírez es hijo de Andrés Ramírez, exesposo de Francy. Por eso, la artista fue clara al explicar que el joven llegó a su vida cuando ella conoció a su papá, quien ya había tenido un hogar antes de la relación con la intérprete de música popular.

Eso sí, más allá de cualquier explicación familiar, Francy quiso dejar claro que el vínculo con Daren no se quedó en una simple relación de madrastra e hijastro. Para ella, el joven se convirtió en parte fundamental de su familia y en una figura de ejemplo para sus otros hijos.

La revelación también mostró una faceta más íntima de la artista, alejada de los escenarios y las canciones de despecho con las que ha conectado con miles de colombianos. Francy, quien ha sido destacada como una de las exponentes reconocidas de la música popular en Colombia, ha compartido escenario y proyectos con otras figuras del género como Arelys Henao y Paola Jara, con quienes lanzó la colaboración “Entre Tres”.

El cruce entre WestCol y la música popular

El momento también llamó la atención porque se dio en un stream de WestCol, quien en los últimos años ha pasado de ser solo una figura del mundo digital a moverse con fuerza en la industria musical. El paisa ha impulsado formatos como WSound junto a Ovy On The Drums, proyecto que recientemente volvió a sonar fuerte por su novena entrega junto a J Balvin.

Por eso, no es raro que sus transmisiones empiecen a reunir a cantantes de distintos géneros, incluidos artistas de la música popular, un estilo que en Colombia no solo mueve despecho, sino también comunidad, historias familiares y esas conversaciones que se arman como si fueran en la sala de la casa.

En este caso, Francy no solo terminó hablando de Daren, sino que también dejó ver el cariño que le tiene y el agradecimiento hacia WestCol por el trato que ha tenido con él.

¿Qué se sabe del divorcio de Francy y Andrés Ramírez?

Aunque el nombre de Andrés Ramírez salió a relucir por ser el padre de Daren y exesposo de Francy, hasta el momento no hay una versión pública plenamente verificada, en fuentes confiables de primer nivel, sobre las razones exactas de su divorcio.

Por eso, más allá de los comentarios que suelen aparecer en redes sociales cuando una figura pública habla de su vida personal, lo cierto es que la revelación de Francy estuvo enfocada en el vínculo que construyó con Daren desde que él tenía 9 años y no en los detalles de su separación.

Al final, la cantante terminó dejando una frase que caló entre quienes vieron la transmisión: Daren, para ella, es su hijo. Y en tiempos en los que las familias también se construyen desde el cariño, la crianza y la presencia, su declaración terminó siendo mucho más que un dato curioso de farándula.

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