“La relación se fue ahogando”: Francy confesó detalles de cómo se acabó su matrimonio

La famosa cantante de música popular, Francy, abrió su corazón en una reciente entrevista con la emisora Bésame Colombia, donde compartió detalles íntimos sobre el fin de su matrimonio de 14 años con Andrés Ramírez, quien también fue su mánager artístico.

Durante la conversación, Francy, conocida como ‘la voz popular de América’, confesó que la decisión de separarse fue extremadamente difícil, ya que su relación con Ramírez no solo era personal sino también profesional.

“Siento que la relación se fue ahogando porque aparte que era mi esposo, era mi mánager”, explicó la artista. “Nunca me vi lejos de él porque él lo fue absolutamente todo para mí. Siempre admiraré el hombre que es, una persona muy tranquila y buena, pero siento que nuestra relación se consumió en el trabajo”.

Francy destacó que la falta de comunicación y tiempo de calidad en pareja fueron factores clave que llevaron al fin de su relación. “No nos dedicamos el tiempo que merecíamos los dos. Compartir en pareja es muy importante. Faltó comunicación, faltó salvar muchas cosas. Llegó el momento en que decidimos que merecíamos ser felices”, comentó.

La artista también mencionó que seguir trabajando juntos después de la separación se volvió insostenible. “Decidimos que era muy difícil seguir como colegas cuando ya no éramos esposos. Se nos volvió la vida un ocho”, añadió Francy, quien ahora tiene claro que no volvería a mezclar su vida profesional con la personal de esa manera.

El impacto de la separación también afectó a su hijo Emmanuel, aunque Francy asegura que él ha demostrado una madurez sorprendente. “Emmanuelito sabe que tiene un gran papá y que su papá merece ser feliz, y que su mamá también merece ser feliz”, señaló.

Francy compartió que, aunque inicialmente pensó en no tener más parejas, la necesidad de amor la llevó a reconsiderar. “Al principio pensé en no tener más parejas, pero luego no me resistí a la necesidad de tener un amor a mi lado. Espero que mi hijo respete mi decisión de también comenzar una nueva vida”.

Finalmente, la artista expresó su deseo de mantenerse enfocada en su carrera y en su hijo, Emmanuel, a quien considera su “príncipe”. Aunque en algún momento quiso tener tres hijos, ahora prefiere dedicarse a su carrera y a su hijo, quien es su mayor apoyo y motivo de orgullo.