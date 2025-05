Arelys Henao reveló detalles de la vez que la iban a cargar con droga hacia Costa Rica “me iban a dañar la vida”

Arelys Henao ha sido considerada como una de las mujeres más destacadas del género popular, abriéndose paso en un género donde los hombres predominan. Sin embargo, se ha abierto paso ganándose el respeto de todos los artistas en la industria musical. Pero a pesar del reconocimiento y trayectoria artística, Arelys ha tenido que pasar por situaciones que pocos se esperan que haya pasado.

Arelys Henao y la vez que intentaron cargarla con droga hacia el extranjero

En 2024, se estrenó la novela Arelys Henao: canto para no llorar, se estrenó en las pantallas de Caracol y luego en plataformas digitales. En esta novela se conocieron detalles de la vida personal y la cantante que la ha llevado a ser la estrella que es. Sin embargo, en dicha producción se tocó de manera superficial el hecho de que intentaran cargar con droga hacia el extranjero.

En medio de su entrevista con dimeloking mencionó: “Me sale una gira para Costa Rica. Me pasa algo muy impresionante en esa gira que salió en la novela un poco pequeña, y era que a mí me iban a mandar cargada para Costa Rica. Un amigo del empresario que me llevaba, me llamó y me dijo ‘Oye, puedes traerme una cajita de un regalo a alguien’ y yo dije que pesaba muchísimo. Yo tenía un gran amigo que era coronel de la policía y yo le dije ‘Quiero confiar en ti para que me ayudes a ver este paquete, pero prométeme que no me vas a capturar ni nada, cuando lo vio dijo ‘Doña Arelys, cinco años le da esto’. Me iban a dañar la vida".

Del mismo modo, añadió que enfrentó al amigo del empresario al darse cuenta de la manera en la que la iban a usar, y reclamándole porque “iba a dejar a sus hijos huérfanos”.