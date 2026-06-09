Video compromete a coordinador de campaña de Iván Cepeda: menciona entrega de dinero, transporte y alimentación para actividades electorales

Foto piden investigar video de coordinador de campaña de Iván Cepeda tras menciones sobre recursos para trabajo electoral.

Una nueva controversia sacude la campaña presidencial de Iván Cepeda luego de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparece un hombre identificado como Pedro Acuña, señalado como coordinador de campaña del candidato en Valledupar, realizando presuntas afirmaciones relacionadas con logística y recursos para actividades electorales.

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Las imágenes, que según versiones conocidas habrían sido grabadas durante una reunión en el corregimiento de Mariangola, zona rural de Valledupar, muestran a Acuña dirigiéndose a un grupo de personas mientras habla sobre la organización de actividades políticas y la disposición de recursos para el trabajo electoral.

Uno de los apartes que más ha llamado la atención es cuando el hombre afirma: “La plata debe llegar a donde tiene que llegar y el día que tiene que llegar”. En el mismo video también menciona la entrega de “transporte, agua y almuerzos” para las labores relacionadas con la campaña.

La grabación generó una inmediata reacción de la campaña del candidato presidencial Abelardo De La Espriella, que rechazó públicamente el contenido difundido en redes y pidió que las autoridades revisen el caso.

Desde el movimiento Defensores de la Patria señalaron que las declaraciones no pueden pasar inadvertidas y solicitaron explicaciones sobre el alcance de las palabras pronunciadas durante la reunión.

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En un comunicado, el movimiento sostuvo que la ciudadanía tiene “derecho a exigir explicaciones” sobre lo ocurrido y calificó el episodio como un hecho que merece ser investigado por los organismos competentes.

Asimismo, hicieron referencia a otra expresión que aparece en el video, cuando Acuña manifiesta: “Aquí tenemos que organizar las cosas y por eso estoy aquí”.

Según Defensores de la Patria, resulta necesario esclarecer el contexto en el que fue utilizada esa frase y determinar a qué tipo de organización hacía referencia durante el encuentro político.

La organización también solicitó la intervención de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás organismos de control para que evalúen el contenido de la grabación y establezcan si existe algún tipo de irregularidad.

La polémica surge en medio de la intensa recta final de la campaña presidencial, un escenario en el que las denuncias, cuestionamientos y señalamientos entre campañas han aumentado significativamente a medida que se acerca la jornada electoral.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la campaña de Iván Cepeda sobre el contenido específico del video ni sobre las declaraciones atribuidas a Pedro Acuña.

Mientras tanto, la grabación continúa siendo ampliamente compartida en redes sociales y ha generado un fuerte debate entre seguidores y detractores de los distintos sectores políticos.

El caso ahora podría trasladarse al terreno institucional si las autoridades deciden abrir verificaciones o investigaciones para determinar el contexto de las afirmaciones y establecer si existe alguna conducta que requiera revisión por parte de los organismos electorales o judiciales.

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Por ahora, el video se suma a la creciente lista de controversias que marcan la campaña presidencial de 2026, en un ambiente político cada vez más polarizado y bajo permanente escrutinio ciudadano.