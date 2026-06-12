Nairo Quintana se pasó de bando y ya escogió por quién va a votar en la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, el reconocido ciclista colombiano Nairo Quintana sorprendió al hacer público su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, quien disputará la Presidencia de la República el próximo 21 de junio frente a Iván Cepeda.

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El anuncio se conoció a través de un video divulgado por el movimiento político Defensores de la Patria, en el que el campeón boyacense aparece en una videollamada con De la Espriella desde Europa. Durante la conversación, Quintana no solo le expresó palabras de apoyo, sino que también lo saludó llamándolo “presidente” y realizó el gesto asociado al eslogan de campaña “Firme por la Patria”.

Nairo Quintana toma partido en las elecciones 2026: respaldó a Abelardo de la Espriella desde Europa

“¿Cómo está?”, se le escucha decir al ciclista al inicio de la comunicación. Posteriormente agregó: “Nosotros por aquí muy felices en Europa y que sigas adelante”, mensaje que fue interpretado como una clara muestra de respaldo al candidato de derecha en la recta final de la campaña electoral.

La postura política del deportista ha generado comentarios debido a su cercanía con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, una de las principales figuras de la Alianza Verde, colectividad que ha manifestado su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda. El pronunciamiento de Quintana abrió interrogantes sobre una posible distancia política frente a sectores tradicionalmente cercanos al mandatario boyacense o sobre las dinámicas que rodean la actual contienda electoral.

Más allá del debate político, el nombre de Nairo Quintana sigue ocupando un lugar destacado en la historia del deporte colombiano. El corredor nacido en Cómbita es considerado uno de los máximos referentes del ciclismo nacional gracias a una carrera llena de éxitos en las competencias más importantes del mundo.

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Entre sus principales logros figuran los títulos del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, además de sus destacadas actuaciones en el Tour de Francia, donde consiguió dos subcampeonatos y un tercer lugar. Estos resultados lo consolidaron como uno de los mejores ciclistas latinoamericanos de todos los tiempos y como uno de los deportistas más importantes en la historia de Colombia.

Asimismo, muchos analistas deportivos consideran que su irrupción en la élite internacional contribuyó a abrir el camino para nuevas generaciones de ciclistas colombianos, entre ellos Egan Bernal, quien logró conquistar el Tour de Francia en 2019.

Actualmente, Quintana afronta la etapa final de su trayectoria profesional. El líder del Movistar Team confirmó que no participará en la edición 2026 del Tour de Francia y espera disputar la Vuelta a España, competencia que se perfila como la última gran carrera de una trayectoria que marcó un antes y un después para el ciclismo colombiano.

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Mientras el país se prepara para definir quién será el próximo presidente, el respaldo de una figura de la dimensión de Nairo Quintana añade un nuevo ingrediente a una campaña que entra en sus días decisivos y que continúa sumando apoyos desde distintos sectores de la sociedad colombiana.