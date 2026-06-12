El rápido gol de Luis Díaz que tiene pensando a Colombia: ¿y si pasa otra vez en el Mundial?

Hay jugadores que no necesitan una presentación larga para emocionar a un país, les basta con tocar una pelota, encarar a un rival o levantar la cabeza para que medio mundo empiece a decir: “ojo, que ahí viene algo”. Con Luis Díaz pasa eso. El guajiro carga una energía especial, de esas que hacen pensar que cualquier partido puede romperse de un momento a otro.

Y de cara al Mundial 2026, esa ilusión vuelve a tomar fuerza. Colombia ya tiene rivales, fechas y un camino marcado en la fase de grupos, pero también tiene a un futbolista que parece hecho para los momentos en los que el país necesita una chispa. No es exageración de hincha, aunque suene a charla de tienda después de un tinto: ‘Lucho’ ya demostró que puede cambiar el ánimo de un partido antes de que muchos terminen de acomodarse en la silla.

La Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. El debut será ante Uzbekistán el 17 de junio en Ciudad de México; luego vendrá el partido contra República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara; y el cierre será contra Portugal el 27 de junio en Miami, uno de esos juegos que desde ya se sienten como plan obligado para apagar el celular, ponerse la camiseta y sufrir bonito.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Aseguran que Abelardo De La Espriella no debe renunciar a nacionalidad de EE.UU. en caso de ser elegido como presidente

El antecedente que alimenta la ilusión llegó contra Paraguay, por Eliminatorias, cuando Luis Díaz marcó a los 44 segundos en Barranquilla. Ese gol fue reportado como el tanto más rápido de Colombia en más de medio siglo de eliminatorias y dejó una sensación clara: si hay un jugador capaz de prender un partido desde el primer suspiro, ese es ‘Lucho’.

Luis Díaz, la carta que puede cambiar un partido de Colombia en el Mundial

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y una ronda de 32 equipos después de la fase de grupos. En ese formato, no regalar nada desde el arranque será clave, porque los dos primeros de cada grupo avanzan directamente y también clasifican los ocho mejores terceros.

Por eso el calendario de Colombia no es un detalle menor. Uzbekistán aparece como el primer examen, República Democrática del Congo como el partido que puede marcar el rumbo de la clasificación, y Portugal como el cierre más pesado del grupo. Nada regalado, pero tampoco imposible para una Selección que tiene talento, experiencia y nombres capaces de dar un golpe sobre la mesa.

Ahí entra Luis Díaz. El extremo colombiano no apareció de la nada. Su historia arrancó en Barrancas, La Guajira, y su camino lo llevó por Barranquilla FC, Junior, Porto, Liverpool y Bayern Múnich. Contado así parece una escalera perfecta, pero detrás hay disciplina, familia, hambre de competir y una terquedad que se nota cada vez que recibe la pelota pegado a la raya.

Luis Díaz

Colombia sueña con un Luis Díaz encendido

Colombia no depende solamente de Luis Díaz, pero sí necesita que sus figuras lleguen prendidas. En un Mundial, una arrancada, un rebote, una diagonal o un remate cruzado pueden cambiarlo todo. Y ‘Lucho’ ya mostró que no necesita mucho tiempo para hacer daño.

La ilusión no nace solo porque el país quiera volver a emocionarse en una Copa del Mundo. Nace porque hay antecedentes, porque hay calendario, porque hay rivales de peso y porque Colombia tiene en Luis Díaz a un jugador que mezcla velocidad, atrevimiento y ese toque de barrio que conecta con la gente.

Ahora la pregunta queda servida: ¿y si ese gol relámpago contra Paraguay fue apenas un aviso de lo que puede pasar en el Mundial?

No se lo puede perder 🟢 📲 >>> Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propias inauguraciones con shows personalizados

No necesariamente a los 44 segundos. No necesariamente con la misma jugada. Pero sí con esa energía de jugador que entiende que cada pelota puede ser una oportunidad para cambiar una historia.

Colombia ya tiene fechas, rivales y una ilusión encendida. Luis Díaz tiene el antecedente, el recorrido y la camiseta para alimentar ese sueño. Y en un Mundial, a veces, basta una chispa para que todo un país vuelva a creer.