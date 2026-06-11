Luis Díaz reveló sus favoritas para el Mundial y puso a Colombia por encima de España, Francia y Argentina

Luis Díaz ya empezó a jugar su propio Mundial, por lo menos desde la fe y la ilusión. El guajiro, una de las principales figuras de la Selección Colombia, reveló cuáles son sus selecciones favoritas para ganar la Copa del Mundo y, contra todo pronóstico para muchos, puso a la Tricolor por encima de varias potencias.

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En una entrevista con Billboard, Lucho fue consultado por sus candidatas para quedarse con el título mundial y no le tembló la voz para poner primero al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

“Confiando en Dios, nosotros queremos ser los primeros, entonces pongo a la Sele de primero… Segundo, España”, dijo Luis Díaz.

Después de mencionar a Colombia y España, el extremo guajiro también agregó a Francia y Argentina entre las selecciones que más le gustan para pelear por el título. En ese orden de ideas, el cuadro de honor de Lucho tendría a Colombia como campeona, España como segunda opción y, detrás, a Francia y Argentina.

La lista no deja de llamar la atención porque Díaz metió a Colombia en la misma conversación de tres selecciones que llegan con cartel pesado. España, Francia y Argentina aparecen constantemente entre los equipos llamados a ser protagonistas del Mundial, mientras Colombia busca volver a dejar una marca importante en el torneo.

Luis Díaz sueña con un gran Mundial con Colombia

Más allá de la lista de favoritas, Díaz también habló de lo que significa para él representar al país en una Copa del Mundo. El jugador aseguró que sueña con dejar a Colombia en alto y llegar lo más lejos posible en el torneo.

“Sueño con dejarlos en alto de la mejor manera posible, llegar lo más lejos que se pueda. Además, la gente hoy en día está dando muchísimo apoyo, para nosotros como equipo y para mí como jugador. Hacer un buen Mundial para nosotros sería perfecto, llegar hasta el último instante… La verdad es que es inexplicable, jugar un Mundial y representar a un país es inexplicable”, declaró.

La frase de Lucho seguramente generará conversación entre los hinchas, porque más allá de cualquier pronóstico, el futbolista dejó claro que dentro de la Selección Colombia hay confianza para competir. Eso sí, una cosa es la ilusión y otra el camino que tendrá que recorrer la Tricolor para demostrar en la cancha si realmente está para sentarse en la mesa de los grandes.