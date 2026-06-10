La campaña llegó hasta Wattpad: Al candidato presidencial Iván Cepeda le realizaron su propio fanfic

Colombia atraviesa una tensa temporada política esto tras la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, una jornada que dejó en evidencia la profunda polarización del país y que consolidó a dos modelos de nación completamente opuestos. Con un 43.74% de los sufragios, el candidato de derecha Abelardo de la Espriella se posicionó en el primer lugar, seguido muy de cerca por Iván Cepeda, quien obtuvo el 40.99% del respaldo ciudadano.

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Al no alcanzar ninguno de los dos el umbral necesario para ganar en primera instancia, todas las fuerzas políticas y las estrategias de las comunidades virtuales se concentran ahora en el próximo domingo 21 de junio. Día en que los colombianos volverán a las urnas para definir en segunda vuelta el rumbo que tomará la Casa de Nariño.

En los últimos años, los candidatos presidenciales le han apostado al mundo digital para conquistar el voto juvenil, no solo con los debates televisados o los tradicionales videos de TikTok. La verdadera sorpresa de la temporada ocurre en los rincones más inesperados del entorno digital. Primero fue el fenómeno de las comunidades de K-pop, cuyos fanáticos se organizaron en redes sociales para respaldar de manera masiva y orgánica las propuestas del candidato Iván Cepeda.

Ahora, esa misma efervescencia juvenil ha trasladado la estrategia política al terreno de la literatura de ficción interactiva en la plataforma de lectura Wattpad. Diversos autores anónimos han comenzado a publicar historias donde Cepeda comparte protagonismo con personajes de ficción. La obra que ha logrado viralizarse con mayor fuerza en las últimas horas se titula Las Flores del Capitolio, escrita por la usuaria @alliesoulss.

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La sinopsis oficial de este relato traslada al lector a un escenario dramático y cargado de tensión:

“1987. Julieta Uribe Vélez está acostumbrada a que su apellido abra puertas, pero también a que decida por ella. Cuando comienza sus estudios en una universidad pública de Bogotá, espera enfrentarse a nuevas ideas, nuevos retos y personas completamente distintas a las que conoce. Lo que no espera es terminar envuelta en una guerra constante con Iván Cepeda, un estudiante tan terco como idealista que parece empeñado en discutir con ella por absolutamente todo. Entre debates, rivalidades, secretos, celos y decisiones imposibles, Julieta descubrirá que enamorarse puede ser mucho más peligroso que cualquier discusión política. Porque algunas guerras no se libran con palabras. Y algunas personas llegan a tu vida justo para ponerla de cabeza”.

La trama, que mezcla la ficción romántica con el complejo contexto social e histórico de la Colombia de finales de los ochenta, ha desatado miles de interacciones y comentarios de lectores que describen como asombrosa la creatividad de la gente, tanto por los giros románticos como las posturas políticas del personaje inspirado en el candidato.

¿Qué son los ‘fanfics’ y cómo funciona el fenómeno de Wattpad?

Para comprender el impacto de este suceso, es necesario entender el vocabulario de las nuevas generaciones. El término fanfic (abreviatura de fan fiction o “ficción de fanáticos”) se refiere a relatos de ficción creados por seguidores de una obra, celebridad o, como en este caso, una figura pública. Los autores toman personajes reales o universos existentes y los reescriben bajo sus propias reglas, explorando tramas románticas, universos alternos o dramas históricos que nunca ocurrirían en la realidad.

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Wattpad, por su parte, se ha consolidado como la plataforma global por excelencia para este fenómeno. Funciona como una red social literaria donde cualquier persona puede escribir y publicar capítulos de forma gratuita, recibiendo retroalimentación inmediata de la comunidad a través de votos y comentarios en párrafos específicos. Este modelo ha democratizado la escritura y ha creado comunidades masivas con una capacidad de movilización cultural tan potente que, hoy en día, es capaz de infiltrarse directamente en la agenda de una campaña presidencial.