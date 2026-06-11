Exesposa de Diomedes Díaz no dejó ingresar a la ventana marroncita a avanzada de Iván Cepeda: “No entran guerrilleros”

Colombia atraviesa una tensa temporada política esto tras la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, una jornada que dejó en evidencia la profunda polarización del país y que consolidó a dos modelos de nación completamente opuestos. Estas tensiones políticas han llegado a todos los rincones del país, incluso e La Junta, Cesar, lugar que vio nacer a Diomedes Díaz.

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Sin embargo, la protagonista esta vez fue Patricia Acosta, una de las exesposas del fallecido cantante y musa de varias de sus canciones más icónicas, que impidió el ingreso de la avanzada política del senador Iván Cepeda a ‘La Ventana Marroncita’, uno de los altares turísticos más importantes de la música vallenata.

De acuerdo con las versiones de los testigos presentes en el lugar, el equipo de avanzada del congresista se encontraba en la zona adelantando labores de reconocimiento y acercamiento con la comunidad. Al intentar ingresar a la emblemática vivienda donde reposan pertenencias, fotografías y recuerdos del ‘Cacique de la Junta’, Acosta les frenó el paso de manera tajante.

Según los reportes, la mujer argumentó de forma vehemente su negativa lanzando una frase que encendió la controversia: “Aquí no entran guerrilleros”. Las personas que se encontraban en el lugar no dudaron postear en redes sociales el momento donde Patricia expresaría su negativa, lo que para muchos fue una afirmación directa de que esta en pro de la campaña de Aberlardo de la Espriella.

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El veto no tardó en replicarse en las plataformas digitales, donde usuarios y fanáticos de Diomedes Díaz manifestaron su descontento. Las críticas hacia Patricia Acosta coinciden en calificar su actitud como “prepotente” y “excluyente”, recordándole que el turismo cultural de la región no debería estar condicionado por sesgos ideológicos.

No obstante, en el mismo discurso, muchos han aplaudido el gesto de Acosta y reafirmado su apoyo hacia Abelardo, incluso figuras del folclor vallenato se manifestaron en los comentarios. Entre ellos, Wilfran Castillo expresó: “Firmes por la patria”, Luis Angel Díaz, hijo del Cacique: “Jajajajaja así es”, mientras que los usuarios: “La casa y la ventana es de ella! Ella decide a quien deja y a quien no. Así de sencillo”, “Que falta de respeto con los colombianos que defienden su ideología política en su tierra, recojas señora Patricia”.

Un santuario turístico que vive del pueblo

Cabe destacar que ‘La Ventana Marroncita’ es considerada un templo del folclor colombiano. Año tras año, el lugar recibe a miles de fanáticos de todas las regiones del país y del extranjero, quienes viajan hasta La Guajira para conocer el sitio exacto donde Diomedes Díaz le daba serenatas a Patricia y donde nació una de las historias de amor más famosas del vallenato.

Hasta el momento, ni el senador Iván Cepeda ni su equipo de prensa se han pronunciado de manera oficial sobre este incidente. Por su parte, la familia de los Díaz Acosta tampoco ha emitido un comunicado aclaratorio.