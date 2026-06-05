James Rodríguez ya había tenido amoroso gesto con Antonella Petro cuando la conoció años atrás

La despedida de la Selección Colombia antes de viajar al Mundial dejó un momento bastante frío y comentado. El encuentro con el presidente Gustavo Petro se armó a última hora y a puerta cerrada en el aeropuerto Catam, donde el mandatario les entregó la bandera del país y les dio un mensaje pidiéndoles que jueguen con humildad.

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Aunque hubo intercambio de regalos, el presidente les dio sombreros vueltiaos y ellos le regalaron una camiseta firmada, las caras de los jugadores eran de total seriedad. El ambiente se notó pesado y distante, y se vio a un plantel muy reservado a la hora de posar junto a los funcionarios del Gobierno, mientras que el presidente le entregó la bandera al director técnico Néstor Lorenzo como acto simbólico de representación de los 52 millones de colombianos.

En el acto participaron el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, la ministra del Deporte, Patricia Duque, y la hija menor del Presidente, Antonella Petro.

Pero lo que realmente encendió las redes sociales este 4 de junio fue el supuesto desplante de James Rodríguez a Antonella Petro, la hija menor del presidente. En los videos del saludo protocolario se ve cómo la joven, que es súper fanática del fútbol, intentó acercarse al ’10′ para pedirle una foto, pero James la saludó de manera fría y al parecer no le daría una foto.

Esto generó una fuerte ola de críticas hacia Rodríguez y en general hacia el seleccionado colombiano, por un lado, muchos criticaron al capitán acusándolo de grosero con una menor por temas políticos; por el otro, sus defensores aseguran que fue una simple distracción del momento y que el jugador nunca vio la intención de la joven.

Algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales son: “Marica yel desplante de James a Antonella queeeeee, la niña toda feliz de verlos y vea…”, “James le hizo el feo a Antonella??????”, “Ni James ni Lucho (y otros más) voltearon a mirar a Petro cuando les tendió la mano. James no posó en la foto presidencial con la bandera y prefirió hacerse atrás además de hacerle el feo a Antonella”.

James Rodríguez ya se conocía con Antonella Petro: Así fue su tierno encuentro

Después de los fuertes comentarios que desató el encuentro entre los futbolistas y el primer mandatario, se dio a conocer otro video de lo que habría sido la primera vez que Antonella, siendo solo una pequeña niña, conocía a quien considera su Idolo: James Rodríguez. En el corto clip, se ve cómo se saludan y ella le entrega un cartel hecho por ella misma para ser firmado, además de una camiseta.

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La pequeña en ese momento con emoción le expresó: “Mira, esto es para ti”, entregándole sus dos regalos, mientras que el futbolista le agradeció de manera amorosa. A la par, publicaron la imagen de ese momento, donde ambos están posando con notoria alegría y Antonella tendría tan solo 6 años para ese momento.