Amparo Grisales sacó lo de ‘tigresa’ y se unió a la campaña de Abelardo De la Espriella

Amparo Grisales volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una respuesta filosa en televisión, una aparición en redes o alguno de esos comentarios que suelen ponerla en tendencia, sino por su respaldo directo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

La actriz colombiana sostuvo una videollamada con el candidato, en la que le expresó su apoyo en medio de la carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Durante la conversación, Grisales soltó una de las frases que más identifica al discurso de campaña de De la Espriella: “Firme por la patria”. Además, agregó: “Vamos durísimo ahora más que antes”, dejando claro que su respaldo llega en un momento clave para el abogado y aspirante presidencial.

El apoyo de la actriz no pasó desapercibido porque aparece justo después de una primera vuelta en la que De la Espriella quedó en ventaja frente a Iván Cepeda, en una elección que terminó abriendo paso a una segunda vuelta altamente polarizada.

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Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta

De acuerdo con reportes de Cadena SER, Abelardo de la Espriella obtuvo el 43,74 % de los votos en la primera vuelta presidencial, mientras que Iván Cepeda alcanzó el 40,90 %, resultado que dejó a ambos candidatos clasificados para la segunda vuelta, programada para el 21 de junio.

El resultado le dio un empujón importante a la campaña de De la Espriella, que ha buscado presentarse bajo un discurso de mano dura, patriotismo y ruptura con la política tradicional. El País también analizó que su victoria en primera vuelta estuvo marcada por factores como la unidad del voto de derecha, el antipetrismo y su mensaje contra los políticos tradicionales.

Por eso, el mensaje de Amparo Grisales llega en un momento de alta exposición. No se trata solamente de una famosa apoyando a un candidato, sino de una figura muy reconocida en la televisión colombiana metiéndose de lleno en una conversación electoral que ya está bastante caliente.

La campaña presidencial entra en su tramo más tensionante

La segunda vuelta entre De la Espriella y Cepeda se ha movido entre apoyos públicos, denuncias, debates jurídicos y fuertes cruces políticos. De hecho, El País reportó que la campaña se ha empantanado en discusiones legales, entre decisiones sobre el uso de símbolos patrios, acusaciones de intervención política y un ambiente cada vez más polarizado.

En ese escenario, la aparición de Amparo Grisales suma otro ingrediente a la campaña. La actriz, que durante años ha sido una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional, apareció alineada con el mensaje de De la Espriella y reforzó el lema que el candidato ha usado para movilizar a sus seguidores.

Como era de esperarse, el gesto generó conversación en redes. Para algunos, se trata de un respaldo más dentro de una campaña que sigue sumando figuras públicas. Para otros, es una muestra de cómo la farándula también terminó entrando con fuerza en la pelea presidencial.

Lo cierto es que Amparo Grisales no se quedó viendo la campaña desde lejos. Con su “Firme por la patria” y su “vamos durísimo ahora más que antes”, la actriz dejó claro de qué lado está en una segunda vuelta que promete seguir subiendo la temperatura política en Colombia.

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