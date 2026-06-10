FIFA habría obligado a selección a cambiar un detalle de su camiseta por hacer referencia política

Haití está a pocos días de vivir uno de los momentos más importantes de su historia reciente en el fútbol, pero antes de que ruede la pelota en su regreso a una Copa del Mundo, la selección caribeña ya protagonizó una situación bastante inusual por cuenta de su camiseta.

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De acuerdo con The Scottish Sun, FIFA le pidió a Haití modificar el diseño de su uniforme mundialista porque algunos elementos visuales podían interpretarse como un mensaje político bajo el reglamento de indumentaria del torneo. La camiseta, diseñada por la marca colombiana Saeta junto a la Federación Haitiana de Fútbol, incluía referencias a la Batalla de Vertières, un episodio decisivo en el proceso de independencia del país.

Lo curioso del caso es que, según la explicación entregada por Saeta, la intención no era hacer una declaración política, sino rendir homenaje al orgullo, la resiliencia y el espíritu del pueblo haitiano en su regreso al escenario más grande del fútbol. Sin embargo, FIFA consideró que ciertos elementos visuales podían tener una lectura distinta dentro de sus normas, por lo que la marca terminó aplicando las modificaciones solicitadas.

¿Por qué FIFA pidió cambiar la camiseta de Haití?

El reglamento de FIFA sobre equipamiento establece que ningún elemento usado en áreas controladas puede incluir mensajes, imágenes o declaraciones políticas, religiosas, discriminatorias, personales, ofensivas o indecentes. Bajo esa interpretación, el diseño original de Haití habría quedado en una zona de conflicto por las escenas asociadas a la independencia haitiana.

Contra todo pronóstico, una camiseta que buscaba conectar al equipo con su historia terminó generando un dolor de cabeza administrativo a pocos días del debut. The Scottish Sun señaló que el uniforme contenía escenas relacionadas con la Batalla de Vertières y héroes de la independencia de Haití, algo que FIFA terminó observando dentro de su proceso de aprobación.

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La Batalla de Vertières, ocurrida en 1803, es recordada como la fase final de la Revolución Haitiana y uno de los momentos clave antes de que Haití declarara su independencia de Francia. Por eso, para muchos hinchas, el detalle no era un simple adorno, sino una referencia directa a la identidad histórica del país.

Haití vuelve al Mundial después de décadas de ausencia

La situación toma más fuerza porque Haití está cerca de jugar su primer partido del Mundial ante Escocia, en un regreso que llega después de 52 años sin disputar la Copa del Mundo. Su anterior participación había sido en 1974, por lo que esta cita representa un momento enorme para una selección que no suele tener demasiados reflectores en el fútbol internacional.

Se espera que el equipo de Sébastien Migné use una versión modificada de su camiseta azul en el debut ante Escocia, luego de que Saeta aceptara los cambios requeridos por FIFA. La marca, eso sí, dejó claro que sigue orgullosa de haber participado en este momento histórico junto a la Federación Haitiana de Fútbol.

Preocupante para quienes defienden que las selecciones puedan expresar su historia en la indumentaria, pero entendible desde la rigidez reglamentaria de FIFA, el caso de Haití deja una conversación abierta antes del inicio del torneo. Lo que para unos era una camiseta con memoria, para el ente rector podía ser un mensaje político.

Lo que faltaba. Haití todavía no debutó en el Mundial y ya tuvo que cambiar parte de su camiseta. Ahora, la expectativa pasa a la cancha, donde la selección caribeña buscará que el ruido por su uniforme quede atrás y que su regreso mundialista se recuerde por lo que haga con la pelota.