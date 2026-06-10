Con la Selección Colombia Femenina también hubo goleada en el rating entre Gol Caracol y RCN

La consagración de la Selección Colombia Femenina en la primera edición de la CONMEBOL Liga de Naciones 2026 no solo dejó una celebración deportiva para el país. También se tradujo en una nueva victoria para Gol Caracol en la batalla por la audiencia televisiva.

Según las cifras de rating correspondientes al martes 9 de junio, la transmisión de Gol Caracol Liga Nación Fem alcanzó 6,77 puntos de rating personas, ubicándose como el segundo programa más visto del día en Colombia, solo superado por el reality A Otro Nivel de Caracol Televisión, que registró 8,40.

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El dato resulta llamativo porque el partido, en el que Colombia derrotó 4-3 a Paraguay y aseguró el título continental, logró imponerse a producciones de entretenimiento, novelas y noticieros que habitualmente dominan las mediciones.

RCN quedó fuera del Top 10

La diferencia entre las dos señales que transmitieron el compromiso en los canales nacionales volvió a ser amplia.

Mientras la emisión de Gol Caracol ocupó el segundo lugar del ranking general, la transmisión de RCN ni siquiera logró ingresar al listado de los diez programas más vistos de la jornada.

De hecho, el décimo puesto fue para María la del Barrio de Caracol con 2,90 puntos, lo que indica que la audiencia obtenida por la señal rival estuvo por debajo de esa cifra.

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El resultado confirma una tendencia que se ha repetido en los últimos eventos futbolísticos de la Selección Colombia, tanto en masculino como en femenino, donde Gol Caracol ha logrado una ventaja considerable frente a RCN en las mediciones de audiencia.

Un título histórico para la Selección Colombia

La audiencia acompañó una noche especial para el equipo dirigido por Angelo Marsiglia.

En el estadio Defensores del Chaco, Colombia venció 4-3 a Paraguay en un vibrante encuentro correspondiente a la novena fecha del torneo y se quedó con el primer título de la historia de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Los goles colombianos fueron obra de Ana María Guzmán, en dos oportunidades, Marcela Restrepo y Linda Caicedo. Aunque la Tricolor llegó al descanso en desventaja, reaccionó en la segunda mitad para sellar una remontada que terminó con celebración y vuelta olímpica.

Con este resultado, Colombia cerró el campeonato en el primer lugar con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates.

Además, el combinado nacional ya había asegurado días atrás su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, por lo que la noche en Paraguay terminó siendo doblemente histórica para el fútbol femenino colombiano.

Las cifras demuestran que el interés por la Selección Colombia Femenina sigue creciendo entre los televidentes colombianos. Una transmisión logró ubicarse entre los espacios más vistos del país y volvió a evidenciar la superioridad de Gol Caracol sobre RCN cuando se trata de partidos de la Tricolor.