Álvaro Díaz traerá su OMAKASE Tour a Bogotá: fecha, lugar y cuándo comprar boletas

Después del lanzamiento de OMAKASE, su álbum más reciente y uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, Álvaro Díaz anunció oficialmente el OMAKASE Tour, una gira que recorrerá 33 ciudades entre Latinoamérica y Estados Unidos y que tendrá parada en Colombia.

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El artista puertorriqueño se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 3 de septiembre de 2026, en un concierto que promete llevar al escenario el universo cinematográfico, visual y sonoro que construyó alrededor de este nuevo álbum.

¿Cuándo será el concierto de Álvaro Díaz en Bogotá?

La cita será el 3 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes para conciertos en la capital. El regreso de Álvaro Díaz a este lugar también llega con un antecedente importante, el año pasado agotó entradas allí ante cerca de 14.000 fans, según la información entregada por la organización del evento.

Con esta nueva gira, Díaz prepara la producción en vivo más ambiciosa de su carrera hasta ahora. La propuesta busca trasladar a los conciertos el concepto de OMAKASE, un álbum inspirado en la experiencia gastronómica japonesa, donde cada canción funciona como una especie de plato dentro de un recorrido emocional, sonoro y visual.

El proyecto también ha tenido una extensión audiovisual. Recientemente, el artista lanzó el cortometraje “Mi Droga Favorita”, una pieza grabada en Ciudad de México que amplía el universo narrativo del álbum y refuerza su apuesta por mezclar música, cine, moda y cultura pop.

¿Cuándo salen las boletas para Álvaro Díaz en Bogotá?

El cronograma de ventas para el concierto en Bogotá quedó así:

Preventa Movistar: Desde el 8 de junio de 2026 a la 1:00 p.m. hasta el 10 de junio de 2026 a las 12:59 p.m.

Preventa artista: Desde el 10 de junio de 2026 a la 1:00 p.m. hasta el 12 de junio de 2026 a las 12:59 p.m.

Venta al público general: Desde el 12 de junio de 2026 a la 1:00 p.m.

La boletería estará disponible a través de TuBoleta.

¿Qué es OMAKASE, el nuevo álbum de Álvaro Díaz?

OMAKASE marca una nueva etapa en la carrera de Álvaro Díaz. Inspirado en la experiencia gastronómica japonesa, el disco está construido como un viaje sensorial en el que el artista mezcla sonidos, texturas y colaboraciones desde una mirada más conceptual.

LOS40 España describió el álbum como un proyecto pensado para “degustar” la música con los cinco sentidos, organizado en secciones que funcionan como etapas de una experiencia culinaria: lo crudo, la sazón, el fuego y el emplatado. El proyecto mezcla géneros como reggaetón, cumbia, amapiano, electrónica y pop alternativo.

El álbum incluye colaboraciones con artistas y productores como Tainy, Akrilla, Jesse Báez, RUBI y Latin Mafia, además de otros nombres que hacen parte del universo sonoro del artista. Desde su lanzamiento, OMAKASE alcanzó el número uno en más de 16 países, entre ellos México y Colombia, y debutó en el primer lugar de la lista Top Álbumes Debut Global de Spotify, según reportó LOS40.

Una gira con parada grande en Latinoamérica y Estados Unidos

El OMAKASE Tour no solo llegará a Bogotá. La gira también tendrá una de sus fechas más grandes en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, escenario con capacidad para cerca de 17.000 espectadores, además de presentaciones en Estados Unidos en lugares como The Fillmore en Miami Beach y The Wiltern en Los Ángeles, según la información oficial del tour.

Con este anuncio, Álvaro Díaz confirma el buen momento de una carrera que ha crecido desde la experimentación, la mezcla de géneros y una forma muy propia de contar historias. En Bogotá, sus seguidores tendrán la oportunidad de ver cómo ese universo de OMAKASE pasa del disco al escenario, en una experiencia que promete ser mucho más que un concierto tradicional.