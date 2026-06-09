Ryan Castro se tomó el barrio obrero de Cali para anunciar concierto en el Pascual Guerrero

La música urbana se tomó la noche de este lunes en el barrio Obrero de Cali, donde miles de personas llegaron hasta Melassa Cali para ver de cerca a Ryan Castro, uno de los artistas colombianos más fuertes del género urbano en este momento.

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La aparición del cantante hizo parte de una actividad promocional de su próximo concierto en la capital vallecaucana, programado para el 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, uno de los escenarios más importantes de la ciudad y que en los últimos años también se ha convertido en punto clave para grandes eventos musicales.

Ryan Castro llegó al barrio Obrero de Cali

El encuentro sorprendió a varios seguidores del artista, que se reunieron en el sector para acompañar la visita del llamado “cantante del ghetto”. El barrio Obrero, reconocido históricamente por su relación con la salsa, la cultura popular y la vida nocturna caleña, fue esta vez el escenario de una noche marcada por el reguetón, los celulares grabando y la emoción de quienes querían ver al antioqueño en vivo.

Ryan Castro, cuyo nombre real es Bryan David Castro Sosa, nació en Bello, Antioquia, y se ha consolidado como una de las figuras colombianas de mayor proyección dentro de la música urbana. Su carrera tomó fuerza con canciones como “Jordan”, “Mujeriego”, “Quema” y “Monastery”, temas que lo llevaron a cruzar fronteras y a posicionarse en escenarios internacionales.

El concierto será en el Pascual Guerrero

Además de su aparición en Melassa Cali, el artista aprovechó su visita para promocionar el concierto que tendrá el próximo 22 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, una fecha que promete reunir a miles de fanáticos del reguetón en la capital del Valle.

El anuncio llega en un momento importante para Ryan Castro, quien recientemente protagonizó uno de los conciertos más grandes de su carrera en Medellín, donde reunió a más de 77.000 personas entre el show principal en el estadio Atanasio Girardot y una transmisión gratuita en La Feria de Ganado, según reportó LOS40.

Con esa antesala, su llegada a Cali no parece ser solo una parada más dentro de su agenda, sino una apuesta por seguir fortaleciendo su conexión con públicos masivos en Colombia. Ahora, Ryan Castro se prepara para llevar su show a ese mismo escenario, con una propuesta que seguramente mezclará sus éxitos más virales, su sonido de barrio y esa conexión con el público que lo ha acompañado desde sus inicios.

Por ahora, la expectativa entre sus seguidores caleños ya empezó a sentirse. La noche en el barrio Obrero fue apenas un abrebocas de lo que podría pasar el próximo 22 de agosto, cuando el reguetón vuelva a tomarse uno de los estadios más emblemáticos de Cali.