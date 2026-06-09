Brujas de TikTok mostraron su apoyo a Iván Cepeda para que se quede ‘amarrado’ a la Presidencia

Iván Cepeda asegura que hay una "estrategia de la mentira" en la campaña presidencial

La segunda vuelta presidencial en Colombia no solo se está jugando en debates, plazas públicas, entrevistas y reuniones políticas. Como suele pasar en tiempos de alta tensión electoral, la conversación también se trasladó a redes sociales, donde cada apoyo, indirecta, meme o predicción termina convirtiéndose en parte del clima que rodea la contienda entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: Piter Albeiro pidió a sus seguidores seguir haciendo campaña por De la Espriella: “que nadie esté confiado”

En medio de ese ambiente, una curiosa tendencia empezó a llamar la atención en TikTok: varias creadoras de contenido asociadas con temas de brujería, astrología, energía y tarot han manifestado su apoyo a Iván Cepeda, asegurando que estarían haciendo “ayudas” espirituales a favor de su candidatura.

Aunque este tipo de publicaciones hacen parte del universo simbólico y esotérico de redes sociales, y no deben leerse como un hecho verificable dentro de la campaña, sí han generado conversación entre usuarios que siguen de cerca tanto la política como las tendencias virales.

¿Qué dicen las brujas de TikTok sobre Iván Cepeda?

En varios videos compartidos en TikTok, creadoras que se identifican con prácticas espirituales o esotéricas han afirmado que respaldan a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. Algunas incluso han asegurado que estarían realizando rituales, limpiezas energéticas o “trabajos” para acompañar su camino electoral.

Pero uno de los puntos que más ha llamado la atención es el de las lecturas de tarot. Según estas publicaciones, algunas cartas interpretadas por las creadoras apuntarían a un panorama favorable para Cepeda, a quien han descrito como el posible vencedor de la contienda.

Por supuesto, estas lecturas no tienen valor electoral ni reemplazan encuestas, resultados oficiales o análisis político. Sin embargo, muestran cómo la campaña también se vive desde lenguajes muy propios de las redes sociales, donde la espiritualidad, el humor, las creencias personales y la política pueden terminar mezclándose en un mismo video.

La campaña también se mueve en redes

La aparición de esta comunidad esotérica en TikTok se suma a otros fenómenos digitales que han rodeado la campaña de Cepeda. En los últimos días, también se ha hablado del movimiento de kpopers que se organizó en redes sociales para apoyar su candidatura, creando contenido político desde códigos juveniles, memes, videos e infografías.

Esto confirma algo que ya se viene viendo en varias elecciones recientes: la política no solo se disputa en los partidos, sino también en comunidades digitales que se organizan desde intereses culturales, musicales, espirituales o generacionales.

En esta segunda vuelta, además, los votos de sectores que no respaldaron a Cepeda ni a De la Espriella en primera vuelta se han vuelto determinantes. El País ha señalado que el voto de centro, incluyendo el electorado que acompañó a Sergio Fajardo, podría ser clave para definir el resultado del próximo 21 de junio.

La Registraduría ya reveló el tarjetón oficial de la segunda vuelta, en el que aparecerán las fórmulas de Iván Cepeda con Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo y la opción de voto en blanco. La jornada está programada para el domingo 21 de junio de 2026, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.