Video de archivo de Inés María Zabaraín revivió drama familiar de la presentadora

Un emotivo video de archivo de la periodista Ernesto McCausland volvió a circular en redes sociales y reavivó uno de los episodios más íntimos y conmovedores en la vida de la presentadora Inés María Zabaraín, mostrando el fuerte vínculo con su madre y el difícil proceso familiar que atravesaron tras la pérdida de la visión de la mujer.

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El material pertenece al programa “Mundo Costeño”, emitido por Telecaribe, y fue recientemente republicado por la Fundación Ernesto McCausland en Instagram, generando una ola de reacciones por la sensibilidad de su contenido.

Reaparece entrevista de Ernesto McCausland con Inés María Zabaraín: el conmovedor relato de su vida familiar

En la entrevista, realizada hace varios años, Inés María aparece compartiendo con su madre, doña Inés Pinto de Zabaraín, quien perdió la vista como consecuencia de una deficiencia de colágeno en el organismo. El testimonio revela cómo la familia tuvo que reorganizar su vida cotidiana para afrontar la nueva realidad.

“Inés María está en Santa Marta, pero no en la playa. Ha preferido quedarse en casa para hacer lo que hacía hace 12 años: ser para su madre la vista que ella no tiene”, se escucha en la introducción del video.

El relato muestra momentos de cercanía entre madre e hija, en medio de una conversación cargada de emociones, humor y complicidad. En uno de los fragmentos, Inés María recuerda cómo la familia recibió la noticia del diagnóstico.

“Todo se manejó tan bien… mi papá no lo dijo de forma tan dura y todos nos dedicamos a consentirla a ella”, expresó la presentadora durante la entrevista.

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La conversación también revela el impacto emocional que tuvo la pérdida de visión en la dinámica familiar, especialmente en los pequeños gestos cotidianos que antes parecían simples, como elegir la ropa o comentar detalles del día a día.

En otro aparte del video, la presentadora relata cómo aprendió a interpretar el estado de ánimo de su madre, fortaleciendo una relación marcada por la empatía y la observación constante.

“En una ocasión me di cuenta de que estaba triste… le dije: ‘estás triste, ¿qué tienes?’ Ella sabe exactamente si yo estoy bien o mal, es mi mejor crítica”, señaló Inés María en el registro audiovisual.

El video también destaca la forma en que la madre desarrolló una sensibilidad especial para percibir lo que ocurría con su hija, incluso sin necesidad de verla, convirtiendo la relación en un vínculo profundamente intuitivo.

“Una mamá que no ve lo descubre, porque oye y sabe perfectamente qué me pasa”, se escucha en la narración del material de archivo.

La reaparición de esta entrevista ha sido interpretada por usuarios en redes como un recordatorio del lado humano de las figuras públicas y de las historias familiares que marcan sus trayectorias profesionales.

El legado del periodista Ernesto McCausland, recordado por su enfoque narrativo en historias del Caribe colombiano, vuelve a cobrar relevancia con este tipo de publicaciones, que rescatan testimonios cargados de memoria, identidad y emociones profundas.

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Hoy, la figura de Inés María Zabaraín es reconocida por su trayectoria en la televisión nacional, pero este video permite reconstruir un capítulo íntimo de su vida, donde la fortaleza familiar y el amor materno se convierten en el centro de una historia que sigue conmoviendo al público.