La inesperada reacción de Verónica Alcocer por caso de Antonella Petro y James Rodríguez

Foto Verónica Alcocer rompe el silencio sobre la polémica entre Antonella Petro y James Rodríguez: este fue su emotivo mensaje.

La controversia que involucró a Antonella Petro y al capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, dio un nuevo giro luego de que la primera dama, Verónica Alcocer, decidiera pronunciarse públicamente sobre el episodio que generó miles de comentarios en redes sociales durante los últimos días.

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Lejos de alimentar la polémica, Alcocer optó por enviar un mensaje de respaldo a su hija y destacar el llamado a la reconciliación que esta hizo tras el incidente ocurrido durante la despedida oficial de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Caso Antonella Petro y James Rodríguez da giro inesperado: Verónica Alcocer envía mensaje que se volvió viral

A través de sus redes sociales, la primera dama comentó una publicación de Antonella y expresó el orgullo que siente por la actitud que asumió frente a la controversia. “Eres una mensajera de la reconciliación que tanto necesitamos. Estoy muy orgullosa de ser tu mamá. Gracias, hija”, escribió Verónica Alcocer, palabras que rápidamente captaron la atención de los usuarios y se viralizaron en diferentes plataformas digitales.

El pronunciamiento se produjo después de que Antonella Petro decidiera explicar públicamente lo sucedido durante una actividad relacionada con la selección nacional. La joven compartió un video en el que aclaró que nunca tuvo la intención de generar una discusión o polémica alrededor de un momento que fue ampliamente difundido en redes sociales.

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La situación comenzó durante un evento de despedida de la Selección Colombia antes de su viaje al Mundial de 2026. En medio de la jornada, Antonella intentó acercarse a James Rodríguez para saludarlo. Sin embargo, las imágenes captadas durante ese instante comenzaron a circular masivamente y algunos internautas interpretaron el episodio como un supuesto desaire por parte del volante colombiano.

La difusión del video provocó todo tipo de reacciones y abrió un intenso debate en redes sociales. Ante la dimensión que tomó el tema, Antonella decidió intervenir para aclarar lo ocurrido y enviar un mensaje enfocado en el respaldo a la Tricolor.

En su pronunciamiento, reiteró la admiración que siente por el histórico número 10 de Colombia y aseguró que lo verdaderamente importante era apoyar a la selección en su participación mundialista. Además, invitó a los colombianos a dejar atrás las diferencias y concentrarse en alentar al equipo nacional durante la competencia.

Precisamente ese mensaje fue el que resaltó Verónica Alcocer al describir a su hija como una “mensajera de la reconciliación”, una frase que fue ampliamente compartida y comentada por los usuarios.

La historia terminó tomando un rumbo mucho más positivo cuando James Rodríguez respondió directamente a Antonella mediante un mensaje privado que posteriormente fue compartido por ella en sus redes sociales.

“Ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial”, escribió el futbolista. Además, le agradeció su apoyo y le prometió una fotografía y una camiseta oficial de la selección. En tono cercano, añadió: “La próxima me hablas más fuerte, abrazo”.

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Con el respaldo público de Verónica Alcocer, las aclaraciones de Antonella Petro y el gesto de James Rodríguez, la controversia fue perdiendo fuerza en el entorno digital. Lo que inicialmente se convirtió en motivo de discusión terminó transformándose en un mensaje de unidad, reconciliación y apoyo a la Selección Colombia en vísperas de su participación en el Mundial 2026.