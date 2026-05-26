Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín celebran nuevo triunfo de su hija, ¿de qué se trata?

El orgullo familiar se tomó por completo las redes sociales de dos de los rostros más emblemáticos, queridos e influyentes del periodismo nacional. Dejando de lado por un momento las rigurosas agendas informativas, Jorge Alfredo Vargas y su esposa, Inés María Zabaraín, conmovieron a sus millones de seguidores al compartir la inmensa dicha que inunda a su familia.

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El motivo no es para menos: Sofía, una de las adoradas hijas de la famosa pareja, dio un paso magistral en su futuro profesional al recibir su doble titulación universitaria, desatando una lluvia de aplausos en el entorno digital.

La joven se graduó oficialmente con honores como profesional en Estudios Literarios y Comunicadora Social de la prestigiosa Pontificia Universidad Javeriana, alma máter que vio forjarse este importante logro académico. Fiel a ese estilo cercano, dulce y sumamente familiar que la caracteriza en sus plataformas digitales, Inés María no dejó pasar la oportunidad para gritar a los cuatro vientos la inmensa felicidad que siente.

Acompañada de emotivas postales que inmortalizaron el momento del grado, la presentadora de Noticias RCN dedicó unas sentidas palabras que evidencian la enorme admiración hacia su hija.

“Tu alegría es mi orgullo, mi literata y comunicadora favorita. Orden al mérito académico y tesis meritoria”, escribió la samaria notablemente conmovida, dejando al descubierto que la joven no solo cumplió la meta, sino que barrió con los máximos reconocimientos de la facultad gracias a su disciplina. Las felicitaciones de colegas de los medios y fanáticos no se hicieron esperar, celebrando el talento innato de la joven, quien indudablemente heredó la agudeza, el amor por las letras y la elocuencia de sus reconocidos padres.

¿Cuántos hijos tienen Jorge Alfredo Vargas e Inés María Zabaraín?

Este nuevo hito consolida la hermosa historia de una de las parejas más estables y admiradas de la farándula colombiana, quienes unieron sus vidas en matrimonio en 1996 tras conocerse en los sets del recordado QAP Noticias. Fruto de ese sólido amor que suma tres décadas de complicidad, los presentadores trajeron al mundo a sus tres grandes tesoros: Laura, Sofía y Felipe Vargas Zabaraín.

La mayor de la dinastía, Laura, se abrió paso con éxito en el derecho y las ciencias políticas, pero hoy brilla con luz propia en la escena artística bajo el seudónimo musical de Laura Maré. Sofía, la recién graduada que combina la pasión por las letras con el activismo social en fundaciones, es la segunda del hogar.

Finalmente, el trío lo completa Felipe, el menor de la casa, quien avanza firmemente en su carrera de ingeniería industrial y recientemente se ha robado los elogios al demostrar en eventos públicos que también heredó el inconfundible carisma y el talento de sus padres para la presentación.