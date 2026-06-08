Críticas a Felipe Zuleta por publicar como columna un texto generado por IA: “es una renuncia a pensar por cuenta propia”

El periodista y columnista de Blu Radio, Felipe Zuleta, quedó en el centro de una controversia en redes sociales luego de publicar en El Espectador una columna titulada “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”, elaborada a partir de una respuesta generada por la herramienta de inteligencia artificial Gemini.

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La publicación, difundida el domingo 8 de junio, no pasó desapercibida entre colegas y lectores. Aunque Zuleta explicó que el texto fue construido a partir de una consulta realizada a la plataforma de IA y manifestó estar de acuerdo con su contenido, la decisión generó cuestionamientos sobre los límites del uso de estas tecnologías en los espacios de opinión periodística.

Criticas a columna de Felipe Zuleta elaborada con IA y abre discusión sobre ética periodística

Una de las críticas más contundentes provino de la periodista Laura Ardila, quien expresó su desacuerdo a través de redes sociales y calificó la situación como un problema editorial que va más allá de la transparencia con la que fue presentada.

“Felipe Zuleta decidió convertir la respuesta de una IA a una pregunta suya en una columna de opinión firmada”, escribió Ardila al iniciar su reflexión sobre el caso.

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La periodista sostuvo que, aunque reconoce la utilidad de las herramientas de inteligencia artificial en distintos ámbitos, considera que el ejercicio de la opinión exige una elaboración intelectual propia por parte del autor.

“Lejos de ser una muestra de honestidad intelectual, este artículo constituye una renuncia explícita a la función que da sentido al oficio del columnista: mirar el mundo, explorar argumentos, analizar e interpretar”, afirmó.

Según Ardila, el problema no radica únicamente en el uso de la tecnología, sino en delegar el núcleo del trabajo de opinión a un modelo conversacional. En ese sentido, señaló que incluso cuando el autor asegura compartir completamente las ideas expresadas en el texto, el contenido sigue siendo producto de una herramienta diseñada para responder a partir de los parámetros planteados en la consulta.

La comunicadora también sugirió que este tipo de prácticas podrían estar ocurriendo con más frecuencia de la que se reconoce públicamente.

“Es posible que la IA lo haya escrito mejor que él. Es casi seguro, también, que esto mismo estén haciendo, sin decirlo, muchísimos opinadores hoy día en redes sociales”, manifestó.

Otro de los aspectos que cuestionó fue el escenario en el que ocurrió la publicación. Ardila recordó que El Espectador ha promovido históricamente el pensamiento crítico como uno de los pilares de su línea editorial, razón por la cual considera especialmente sensible que una columna de opinión sea presentada bajo estas circunstancias.

“El asunto es penoso, además y quizás principalmente, por el espacio en el que ocurre”, señaló la periodista, quien también destacó que comparte tribuna con otros columnistas en el medio.

La discusión abrió un nuevo debate sobre el papel de la inteligencia artificial en el periodismo, particularmente en géneros como la opinión, donde el valor diferencial suele estar asociado al análisis, la interpretación y la mirada personal del autor.

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Mientras algunos usuarios defendieron la transparencia de Zuleta al reconocer el origen del texto, otros respaldaron las críticas de Ardila y plantearon interrogantes sobre el futuro de las columnas de opinión en una época marcada por el avance de las herramientas de IA generativa.

La controversia continúa alimentando la conversación sobre los desafíos éticos, editoriales y profesionales que enfrenta el periodismo ante la creciente integración de la inteligencia artificial en la producción de contenidos.