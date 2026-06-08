Margarita Ortega reveló que dejó su testamento listo antes de complejo momento de salud, ¿Qué pasó?

Para nadie es un secreto que Margarita Ortega es sinónimo de tenacidad, profesionalismo y una elegancia única en las pantallas de nuestro país. A lo largo de una carrera que abarca más de años años, la vallecaucana ha sabido ganarse el cariño de los colombianos, primero como una conocida actriz y, posteriormente, como el rostro maduro y creíble que lidera las emisiones informativas más importantes. Sin embargo, su carácter reservado siempre ha mantenido su vida privada en total discreción, a pesar de ello, recientemente Ortega abrió su corazón para hablar de uno de los episodios más complejos de su vida.

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Su nombre volvió a ubicarse en el centro de la atención tras conceder una reveladora y conmovedora entrevista en el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión. La periodista decidió abrir su alma sin filtros para hablar sobre una emergencia clínica que la obligó a pasar por el quirófano en febrero de este año, confesando un detalle íntimo que dejó paralizados a los internautas: firmó su testamento antes de ser intervenida.

Margarita relató que venía sufriendo por un grave problema de discos en su columna lumbar y cervical, perdiendo incluso la sensibilidad de su mano desde el 2022 debido a los intensos dolores. Ante la complejidad de la operación, prefirió dejar todo en orden, realizando su testamento:

“Antes de entrar, firmé un testamento de las cuatro cosas que tengo en la vida, que he construido en 33 años de carrera, que son mi ofrenda de vida a mis hijos. Dejé todo listo, o sea hasta el pago de la luz, el teléfono... quedó listo para que ellos entendieran que lo más importante en mi vida siempre han sido ellos”, detalló Margarita Ortega con total tranquilidad frente a las cámaras, recordando que sus últimas palabras antes de recibir la anestesia fueron de total gratitud hacia Dios.

Tras varias semanas de un maduro proceso de recuperación y terapias, Margarita ha evolucionado de manera excelente, regresando con fuerza a sus labores cotidianas.

¿Quiénes son los hijos de Margarita Ortega?

Los grandes motores de vida de la presentadora, a quienes dedicó cada esfuerzo y las cuatro pertenencias de su testamento, son sus dos hijos Emiliano y Melibea. Emiliano, fruto de una relación previa a su famoso matrimonio, y Melibea Meneses, nacida de su unión de más de una década con el reconocido actor y director Ramiro Meneses. Ambos jóvenes han crecido alejados del ruido mediático de las redes sociales, pero manteniendo un vínculo inquebrantable y maduro con su madre, siendo su máximo orgullo y su principal razón para seguir adelante.