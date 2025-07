Margarita Ortega enfrenta nuevo reto familiar tras matrimonio de su hijo; no sería nada fácil

Margarita Ortega es una actriz y presentadora colombiana, quien ha cosechado una amplia carrera en los medios de comunicación, lo que la ha llevado a formar parte de los principales medios de comunicación como lo son Canal 1 y Canal RCN, así como también su recordada participación en producciones como ‘Amo de casa’, ‘Detrás de un ángel’, ‘Las aguas mansas’, entre otros. Actualmente, la caleña está enfocada en su proyecto digital, así como también siendo conductora de Noticentro 1, pero más allá de sus propósitos laborales, lo más importante para ella es su familia.

Si bien, Ortega ha buscado mantener en privado varios detalles de su vida, lo cierto es que no ha sido impedimento para que se refiera a lo más importante para ella, como lo son sus hijos, Melibea y Emiliano, sin embargo, el separarse de su hijo no ha sido una decisión sencilla para ella, pues luego de su matrimonio habría decidido alejarse de Colombia.

De acuerdo con la información revelada por el programa ‘La Red’, Caracol, Emiliano decidió radicarse en España, luego casarse hace pocos meses, sin embargo, según el programa, esto sería un nuevo reto para la vida de la presentadora, ya que Emiliano, durante un tiempo estuvo viviendo en Alemania, pero regresó a Colombia estando al pendiente de su mamá y demostrando la excelente relación con la que cuentan.

¿Quién es el padre del hijo de Margarita Ortega?

En principio, la presentadora aseguró que su primer matrimonio se dio con un hombre con nacionalidad colombo-española, sin embargo, esta unión no duró mucho tiempo, en comparación a su segunda unión con Ramiro Meneses: “El papá de mi hijo vive en España y realmente con él no ha habido mucho contacto en esa relación. No sé por qué, así es la vida, con su hijo, no tiene un contacto permanente, ni frecuente”.

Cabe resaltar que en pasadas apariciones Ramiro ha asegurado que aunque su hija con Margarita es Melibea, también le sigue dando ese cariño especial a Emiliano, ya que fueron 15 años los que estuvo con la presentadora y que precisamente le habrían permitido unirse con el hombre que estaría llegando a sus 30 años de edad y en esta ocasión, la presentadora también lo sacó a flote: “El vínculo se mantiene porque hay una hija y Emiliano llama a Ramiro todo el tiempo, tienen una relación cercana”