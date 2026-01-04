Margarita Ortega mostró lo enamorada que está de su pareja, Joan Avellaneda

Una de las figuras más representativas en la televisión colombiana es Margarita Ortega, quien cuenta con varios años de experiencia tanto como actriz como por presentadora, siendo recordada por su participación en ‘Las aguas mansas’, ‘Amo de casa’ y por supuesto, su rol en Noticias Canal 1. Sin embargo, también ha buscado destacarse en otros proyectos, entre ellos ‘Mujeres +50 con Margarita Ortega’ buscando tocar diversos temas que vinculan a hombres y mujeres.

En medio de este auge digital, también Margarita ha tenido un crecimiento cuando de seguidores se trata, sin embargo, tiene claro que son pocos los detalles que desea revelar cuando de su vida privada se trata, pero ahora mostró lo feliz y enamorada que está en medio de una nueva relación.

¿Quién es el novio de Margarita Ortega?

Los encargados de revelar esta información fueron los presentadores del programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, pues su lente del fisgón captó a Margarita Ortega, muy bien acompañada, con quien es su actual pareja. Se trata el periodista y comunicador, Joan Avellaneda, quien es director de Noticentro 1 y el Canal 1, mismo medio de comunicación en el que Margarita trabaja y justo compartiendo esta pasión fue donde nació el amor.

Después de captarlos en video, ‘La Red’ se contactó con Ortega, para preguntarle directamente sobre el posible romance, a lo que ella contestó de manera afirmativa, indicando que se encuentra muy enamorada.

Además de confirmar esta nueva relación, la presentadora, durante los primeros días de este mes de enero, compartió una imagen en su cuenta de Instagram, donde mostró que su noviazgo va mejor que nunca: “Gracias #2025 BIENVENIDO #2026 @joanperiodista“, fueron las declaraciones que añadió Margarita Ortega, dejando ver que habría celebrado el fin de año en compañía de su pareja, viviendo especiales momentos juntos.

Ante su publicación fueron varios los comentarios de apoyo y muestras de cariño por parte de amigos e internautas, demostrando así la bonita pareja que hacen y por supuesto, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que viven.

¿Por qué se separaron Margarita Ortega y Ramiro Meneses?

Margarita Ortega y Ramiro Meneses, luego de una sólida relación, comenzaron a presenciar varios problemas, dándose así un tiempo en el año 2009 con el fin de conocer que quería el otro durante este espacio. Posteriormente, la ahora expareja volvió a retomar su unión, pero para el año 2015, los actores confirmaron su ruptura.

En pasadas entrevistas, Margarita confesó que su comunicación con Ramiro ya no era la misma, es decir, que su unión con el paso del tiempo se fue transformación y actualmente llevan una buena relación, ya que su separación se dio en los mejores términos.