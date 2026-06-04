Margarita Ortega salió a defenderse tras ataques que recibió por supuestamente hablar de política: “¿Desde cuándo?"

Margarita Ortega Cadavid es una destacada actriz, presentadora, periodista colombiana nacida en Cali. Su carrera en los medios comenzó en 1993 con su participación en la telenovela "Detrás de un Ángel", y desde entonces ha alternado con éxito entre la actuación y el periodismo. Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Los Libertadores y ahora hace parte del noticiero del canal 1.

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La periodista tuvo que salir a defenderse por de una ola de comentarios con ataques por supuestamente exponer su postura política. Por estos días el país atraviesa un escenario marcado por la polarización política tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos resultados han configurado una contienda definitiva entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De cara a la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio de 2026, el país se prepara para una elección que representa dos modelos de nación profundamente diferenciados. Mientras los candidatos intensifican sus estrategias para captar al electorado que no se inclinó por ellos en la primera ronda, la ciudadanía se enfrenta a una decisión crucial que definirá el rumbo de la seguridad, el modelo económico y las reformas estructurales del Estado para los próximos cuatro años, bajo la atenta mirada de un entorno político fragmentado.

Es por esto que la mayoría de figuras públicas, desde influencers, artistas y por supuesto periodistas, han estado en la lupa de los internautas, esto para saber a quién apoyan para las elecciones. Aunque algunas figuras han expresado su postura política y también defendido, otros han preferido mantenerse al margen de la conversación política, ese es el caso de Margarita Ortega.

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La periodista caleña quien a pesar de presentar las noticias del canal 1, se ha mostrado de manera neutra, sin tomar partido, pero lo que si, es que sus redes sociales han sido el escenario de defender el amor y la protección animal. Temática que hizo que llegará a ella una ola de comentarios negativos por su supuesta postura ante la política.

“Llevo toda mi vida hablando del amor y la protección hacia los animales y lo he hecho desde que tengo redes sociales con independencia у convicción. Ahora resulta, pues, que poner una historia sobre cuidado y bienestar animal es un tema político ¿¿??¿Desde cuándo?“, expresó en primer momento.

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Para recalcar que no tiene interés alguno de hablar el tema por medio de sus plataformas: “Algo que nunca he hecho en mi vida es hablar de política y no voy a comenzar ahora. Por favor desarmen sus corazones si es que de verdad les interesa el país y les agradezco pensar antes de insultar”, añadió. Además de esclarecer su nombre para todos los que se confunden: “Por cierto para quienes todavía se confunden, cosa más extraña, mi nombre es MARGARITA ORTEGA.”